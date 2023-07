Arús avisa del peligro de una práctica muy habitual de los jóvenes en verano

El presentador de 'Aruser@s', apoyado en un vídeo de Tik Tok, criticaba una moda que siguen, sobre todo los jóvenes, cuando van a la playa: "Lo hacéis todos los de tu edad, Hans".

Aruser@s ha comenzado el lunes, y el mes, con fuerza y tratando temas de mucho interés para su audiencia. El programa de Alfonso Arús ha querido hablar de un asunto que está muy de moda entre los chicos jóvenes y que pueden poner "en peligro" sus partes íntimas. "Un enfermero cuenta porqué no debes utilizar calzoncillos con el baño. Cosa que hacéis todos", apuntaba el presentador de La Sexta haciendo referencia al vídeo de Jorge Ángel, conocido en redes sociales como @enfermerojorgeangel y que supera los 5,3 millones de seguidores. Este tiktoker ha tratado en su perfil este tema y el video cuenta ya con 4,8 M visualizaciones.

"Sí, los de tu Sí, los de tu edad. Todos. No lo entiendo", continuaba dirigiéndose a su hijo Hans Arús, colaborador del matinal del canal de Atresmedia. "Puede ser por inseguridad, por comodidad, por la típica rejilla de los bañadores que es un poco incómoda... Este enfermero explica porqué no debemos llevar calzoncillos debajo del bañador", introducía Arús Junior el vídeo en cuestión, señalando los posibles motivos por los que los chicos jóvenes de esta generación han decidido poner de moda una práctica un tanto extraña para quienes ya peinan alguna que otra cana: llevar el calzoncillo debajo del bañador.

El peligro de llevar calzoncillos bajo el bañador

Al menos, así lo intenta explicar Hans Arús en Aruser@s, aunque este enfermero de Tik Tok se muestra completamente en contra de esta nueva costumbre. "¿Usáis calzoncillos con el bañador? A mí, personalmente, me parece una guarrada. Luego vas nadando tranquilamente y te comes las zurraspas de los demás. Y hablando más técnicamente, los bañadores suelen ser de un tejido que se seca muy rápido. El calzoncillo tarda más en secarse y por tanto más humedad y más riesgo de hongos. Hay gente dice 'no, pero ¿y si se pone contenta?' Bueno, los bañadores van diseñados con un rejilla. No os preocupéis, que ahí se queda. Un saludo.", cuenta en su vídeo, dando también una visión profesional sobre este asunto.

"Si que es cierto Alfonso, que tiene toda la razón, pero esa rejilla es horrible. Es verdad que hay unas que tienen una tela un poco más cómoda pero que se clava todo el rato", continuó señalando el joven Arús, y tal como piensa él, otro colaborador comparte su opinión: "Esa rejilla no hace absolutamente nada". Pero Angie Cárdenas también quería dejar clara su posición, asegurando que "el tema de los hongos es verdad. Estamos hablando de que eso no se seca con facilidad. Tarda lo suyo. Y cuando te vuelve a remojar, aún no se ha secado". Y Arús quiso rematar este asunto indicando que "acabaréis bañándoos con calcetines".