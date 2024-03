Miguel Ángel Revilla se pronuncia sobre el último fichaje de Isabel Díaz Ayuso

El político cántabro aprovechó una conexión con "La mirada crítica" para hablar del último fichaje que ha hecho Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Revilla es uno de esos políticos a los que siempre les gusta opinar de todo. A pesar de que ya no es Presidente de Cantabria, el político continúa colaborando en varios programas de televisión para comentar la actualidad política de nuestro país. El último programa en el que ha aparecido ha sido "La mirada crítica", donde ha conversado con Ana Terradillos sobre varios temas.

Revilla respondía preguntas sobre la crispación que se vive actualmente entre el Gobierno y la oposición, por los diferentes casos de corrupción que salían a la luz recientemente, como el caso Koldo, y por las investigaciones de Hacienda al novio de Isabel Díaz Ayuso, todos temas muy comentados en las distintas mesas de debate de los programas de actualidad.

Y como suele ser habitual, Revilla daba su opinión sobre todos ellos: "Momentos tensos siempre ha habido, cualquier tiempo pasado fue mejor y otros dicen que fue peor. Crispación ha habido siempre, pero ahora la degradación es un espectáculo bochornoso. El ejemplo que se está dando ahora es lamentable. Lo que la gente me traslada en la calle es cabreo, indignación, un deterioro de la opinión hacia la clase política muy generalizado. La imagen es lamentable con mayúsculas".

Miguel Ángel Revilla y sus críticas a Leguina por su fichaje por el PP

Pero cuando más contundente fue Revilla fue a la hora de hablar sobre el fichaje de Joaquín Leguina, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE, por el PP de Isabel Díaz Ayuso: "Me he quedado perplejo. A Leguina le conozco mucho, tenemos una gran relación de amistad, él es de Cantabria. Yo le sucedí como delegado de la Facultad. Es un socialista de toda la vida, de la rama más izquierdista cuando yo le conocí y el final no es de lo más decoroso".

El expresidente de Cantabria fue muy crítico con la decisión de Leguina: "Se puede discrepar, pero acabar con un sueldazo en un organismo inútil creado expresamente para complacer a determinadas personas.... Hay comunidades autónomas que es escandaloso el retiro que les queda a los que han sido presidentes. A mí, esto me parece otro de los factores que originan la desmoralización de los ciudadanos. No ya por el volantazo que pega el político, sino por las retribuciones escandalosas para no hacer nada".