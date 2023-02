La ex dircom de Telecinco carga contra los medios al ser relevada por la cadena

Mediaset no cierra un frente cuando ya se le abre otro. Mirta Drago, quien ha sido hasta ahora directora de Comunicación del grupo de Fuencarral, era cesada de su cargo tras 20 años de dedicación a la empresa. En su puesto, y así ha adelantado verTele, estará Sandra Fernández, ahora ex directora general de medios de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. El grupo sigue en plena vorágine de cambios tras la salida de Paolo Vasile, al que se añade ahora la salida de Drago, desde que en 2003 aceptase ese puesto.

La ex dircom gozaba de la total confianza de Vasile y del que ha sido su equipo durante dos décadas, pero los nuevos responsables han decidido dar este golpe de timón. Mirta, como último gesto a su salida de la empresa a la que ha dedicado 20 años, ha publicado un texto en el que se despide y que, a su vez, ha sido compartido por la cuenta de Mediaset en Twitter.

"La premier de Un monstruo viene a verme en el Teatro Real, con cuatro sets de televisión y un photocall abarrotado de autoridades", así comienza el escrito de Mirta Drago y que ha sido compartido por Mediaset con el siguiente mensaje: ".@mirtadrago, directora de Comunicación y Relaciones Externas, deja Mediaset España tras 20 años en el cargo. Le deseamos lo mejor y abrimos un hilo, más bien un carrete, que nos deja como despedida".

Show must go on! ❤️ https://t.co/TB2Iu2WPWm