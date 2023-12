Roberto Leal, implacable con una invitada de 'Pasapalabra' por lo que hace

El presentador del concurso estrella de Antena 3 no dudó ni un segundo en parar una de las pruebas y levantarse de su asiento para enfrentarse a la actriz Adriana Torrebejano.

Roberto Leal no se corta ante las 'injusticias'. Y si lo ha dejado ver este martes en Pasapalabra. El concurso estrella de Antena 3 recibía una nueva tanda de invitados famosos entre los que se encontraba Adriana Torrebejano, quien llevaba bastante tiempo sin aparecer por el plató. La actriz catalana se sumó al equipo naranja para acompañar a Moisés Laguardia: "Hacía tiempo que no venía. Ya me estaban echando la bronca en Instagram", bromeó la intérprete cuando el andaluz la presentó.

En el mismo equipo, y que también había estado un tiempo desaparecido, en cuanto a visitar el programa nos referimos, está Álex García, quien bromeó con su última aparición por el plató de Pasapalabra: "La última vez que vine, el público era de cartón", comentó, recordando los tiempos de pandemia. Ambos protagonizaron un particular y divertido momento durante la prueba de La Pista, sacando carcajadas a todos los presentes. Menos a Roberto Leal no le gustó nada, pues llegó incluso a levantarse de su asiento y paralizar el programa.

A Roberto Leal no le gustan las trampas

Alex García y la actriz Marisa Jara se enfrentaron en la mítica prueba musical. Les tocó acertar Lo malo de Aitana y Ana Guerra. Aunque a la andaluza le sonaba el comienzo de esta canción, por su parte, el actor canario estaba completamente perdido. Sin embargo, quien lo tenía muy claro era Adriana Torrebejano, así que no dudó en levantarse de su asiento para chivarle la respuesta a su compañero. Pero no pudo cumplir con su objetivo. Roberto la detuvo antes de que la actriz pudiese decir nada a su compañero: "¡No, no puedes! ¡¿Dónde vas?! Siéntate ahí", le regañó el presentador a la actriz, llegando a levantarse para ir a su asiento a abroncarla. Adriana intento excusarse, señalando que solo quería bailar con su compañero.

"¿Cómo que vas a bailar? Estate quieta", reprendía el de Antena 3 a la catalana, poniéndose serio con ella. Y es que una de las normas básicas de esta prueba musical es que los concursantes no pueden ayudar a ninguno de sus compañeros a acertar la canción. Ante la bronca, la actriz insistió en que solo quería bailar con Álex García. "Que no iba a decir nada, solo iba a bailar", volvía a repetir Adriana sin parar de reírse por lo que había ocurrido. El presentador de Pasapalabra llegó a pensar que se le habían olvidado las normas del concurso a la actriz, ya que llevaba tiempo sin acudir al concurso. Aun así, el andaluz entró al juego y pidió a Moisés que sujetase a Adriana para que no volviese a hacer trampas. Cuando la prueba ha llegado a su fin, la catalana ha bromeado con lo sucedido. "Estoy atada ¿Por qué me habéis atado?", ironizaba la actriz, antes de empezar a concursar en Palabras cruzadas.