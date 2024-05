Patricia Pardo y Joaquín Prat se tiran los trastos a la cabeza en Telecinco

Los presentadores de 'Vamos a ver' han vuelto a protagonizar un nuevo desencuentro en pleno directo 'por culpa' de la pregunta que ha hecho Prat a su compañera de Mediaset.

El plató de Vamos a ver, el magacín matinal de Telecinco casi se convierte este miércoles, 8 de mayo, en un campo de batalla. Y es que uno de sus presentadores, concretamente Patricia Pardo, ha estallado contra una de las entrevistadas y las palabras que ha pronunciado ha terminado en un encontronazo con otro de los miembros del equipo; Joaquín Prat para ser más exactos. Todo ha venido por la intervención de Cecilia Sopeña, creadora de contenido para adultos, que ha defendido su trabajo en el programa después de que el Ministerio de Igualdad le haya declarado la guerra a lo que tildan de "proxenetismo digital".

Un tema de actualidad en diversos medios de comunicación ya que, al parecer, un estudio acusa a la plataforma de adultos OnlyFans de ser "uno de los mayores imperios de la pornografía y la prostitución". Y la invitada al espacio de Mediaset ha querido desmontar esas acusaciones, afirmando que ella se ha sometido a una sexualización voluntaria no por dinero, sino por auto liberación. En ese momento se ha producido el terremoto, pues la presentadora de Vamos a ver no se ha creído de ninguna manera.

Patricia, Joaquín y un nuevo enfrentamiento en Telecinco

"Tan fácil y dulce como lo vende me da a mi que no es", ha comentado Pardo, quien se ha encontrado con un retractor: "Pero es que no lo vende fácil eh", le ha contrariado Alfonso Egea, colaborador. "Es su responsabilidad y es un decisión. Si a mi me hubiera dicho 'lo hago por pasta', se acabó, pues ya está, es su decisión y es respetable. Cualquier otra respuesta sería juzgarla y yo me niego a hacerlo", ha proseguido la pareja de Christian Gálvez, para continuar con sus argumentos: "Pero yo le he preguntado si lo haría gratis y dice que sí, que no lo hace por dinero sino por auto liberarse, y yo lo siento pero no me la creo", ha sentenciado la gallega. "Le dolía que se lucraran con su sexualización", ha apuntado Alfonso. "No, no, no, no ha dicho eso, no ha dicho eso Alfonso, no. No, porque cuando la sexualizaban no se lucraba nadie", le ha rebatido Pardo.

La youtuber Cecilia Sopeña confiesa por qué se creó un perfil en Only Fans: "Todo el mundo tendía a hablarme del escote..." https://t.co/jJG5W3RC6Y — Vamos a ver (@vamosavert5) May 8, 2024

En ese momento, Prat entraba en la confrontación que estaban manteniendo presentadora y colaborador: "Da igual eso, me da la sensación de que nos agarramos a lo de la autoafirmación. ¿Tú vendrías a trabajar sin cobrar?", le ha planteado el periodista a su compañera. "Perdóname pero es que yo no me tengo que desnudar para trabajar. Joaquín, perdóname, lo siento, pero no creo que sea pertinente, no", ha explotado Pardo, molesta con la pregunta formulada por su compañero. "Es que para esta chica su trabajo es generar contenido en OnlyFans. ¿Cómo que si lo haría gratis? Pues claro que no lo haría gratis por mucho que lo diga, yo tampoco vendría a trabajar si no me pagan", ha aseverado el de Telecinco. "Entonces nos ha mentido", ha zanjado la presentadora en un momento de gran tensión.