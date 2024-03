El duro enfrentamiento de Patricia Pardo con el abogado de Daniel Sancho

Cuando faltan solo dos semanas para que comience el juicio por asesinato, su abogado en España ha comparecido en el programa Vamos a ver, donde ha sido cuestionado duramente.

Daniel Sancho se encuentra a tan solo 18 días de que comience el juicio que dará por fin respuesta a los hechos ocurridos el pasado mes de agosto en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho fue acusado de haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano a Edwin Arrieta, y desde entonces permanece en la prisión de Koh Samui.

Será a lo largo de 15 jornadas en las que Sancho tendrá que comparecer ante el juez y donde serán citados hasta 57 testigos para aclarar las causas que rodean al misterioso caso que tiene en vilo a la opinión pública desde hace meses.

La estrategia de García-Montes

Por una parte, el objetivo de la defensa del acusado hará todo lo posible para evitar la pena de muerte y que sea condenado por homicidio imprudente. Sin embargo, la acusación lo tiene claro y está segura de que sí hubo premeditación, lo que está castigado con pena capital en el país asiático.

Durante todos estos meses, su abogado en España, Marcos García-Montes, no ha dudado en acudir a los platós de televisión para explicar la estrategia que seguirá en el juicio: "Nosotros tenemos cuatro puntos. Primero, derecho a declarar o no declarar. Segundo, pedir un intérprete jurado que pueda traducir lo que se está diciendo. Tercero, a un juicio con todas las garantías. Y, en cuarto lugar, a que yo presente pruebas", ha afirmado en Vamos a ver, el programa que conduce Joaquín Prat.

Tras esto, el letrado ha mostrado algunas fotografías en las que aparecen lesiones de Daniel Sancho en el momento de su detención, con moratones o mordeduras, con las que pretende defender la pelea previa a la muerte. "Pero Marcos, el que sí sufre lesiones es Edwin, que está desmembrado", le ha rebatido Patricia Pardo.

"Para ellos, que la autopsia no haya sido tan contundente, como tú dices, les ha dado exactamente igual", ha continuado, a lo que García-Montes no ha podido contener su respuesta, interrumpiendo a la presentadora. "Déjame hablar un segundito por favor", le ha contestado Pardo con contundencia.

Pero lejos de calmarse las aguas, la periodista ha incendiado más aún el plató: "¿Y por qué hasta tres abogados han desestimado trabajar con vosotros porque consideran un absoluto desastre la estrategia de defensa?". Ante esto, el letrado ha expresado que eso "no es cierto": "Esto es lo que tú dices. Los abogados no lo han desestimado, les hemos dicho que no entren porque uno de ellos se dedica a hablar con la prensa y no habla con nuestro cliente. Los abogados no se han ido, les hemos mandado fuera", ha zanjado el abogado de la defensa.