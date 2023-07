Arús cataloga de 'cutre' una de las normas impuestas por Tamara Falcó en su boda

El presentador de La Sexta no ha dudado ni un segundo en dar su opinión, más bien su queja, en directo ante lo que va a ocurrir en el enlace de la marquesa de Griñón este sábado.

Este sábado, 8 de julio, no es un día más, es el gran día de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se dará, finalmente, el sí quiero con Íñigo Onieva en el palacio de El Rincón, pese a todos los imprevistos e inconvenientes que han aparecido por el camino en los últimos meses. Sin embargo, aunque es una fecha muy señalada para ella y para todos los apasionados del corazón, a Alfonso Arús esta boda particularmente le da igual. Y así de claro lo ha dejado en repetidas ocasiones en Aruser@s, el programa matinal que presenta en La Sexta.

Y este viernes, un día antes del esperado enlace, no iba a ser menos y ha vuelto a dejar clara su postura. Pero, en esta ocasión, el presentador ha mostrado su completa indignación ante una de las medidas que ha tomado la pareja y que tiene que ver con sus invitados. Para eso "prefiero que no me inviten", ha asegurado Arús, para luego añadir que "aunque no me interesa lo más mínimo, siempre digo lo mismo, pero acabo hablando de la boda de Tamara". Y es que, la medida que ha puesto la colaboradora de El Hormiguero puede que haya sentado mal a más de un invitado.

Arús comenta la norma de la boda de Tamara Falcó

"A mí me parece una falta de respeto que te requisen el móvil. A mí me están llamando directamente destrozador de exclusivas", ha soltado sin tapujos y mostrándose de lo más indignado ante la medida. Con esta "norma", ningún invitado al enlace podrá tener su móvil durante todo el evento, pues será requisado y guardado para evitar que, precisamente, se filtren imágenes que puedan llegar a la prensa y poner en peligro la exclusiva. "Yo prefiero que no me inviten a que me requisen el teléfono móvil", ha vuelto a insistir Arús, porque Angie Cárdenas había señalado que "nadie es nadie para prohibirle a una persona tener su teléfono".

Y si pensábamos que el de La Sexta daría el asunto por zanjado, nos equivocábamos. Arús ha querido también dar la opinión de los medios sobre esta medida, pues algunas cadenas sostienen que lo hacen "para que después la gente pueda bailar tranquilamente, para que lo hagan de forma desinhibida, para que no se sientan presionados...", pero tampoco comparte esta visión. Es más, el presentador de Aruser@s ha atacado esta opinión de la siguiente manera: "¡Como si en sus fiestas luego no aparecieran imágenes de gente besándose! Yo ya sé lo que me digo". En definitiva, para el comunicador esta medida es "lo más cutre", sobre todo viniendo de "una gente que no necesita el dinero, que va sobradísima de pasta".