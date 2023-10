El periódico Nius, de Mediaset, dice adiós tras cuatro años de vida

Su director se despide en un escrito en el que repasa las vicisitudes del medio, el primero hecho por periodistas especializados en televisión, que inician una nueva etapa en Tele5 y Cuatro

El periódico digital Nius del grupo Mediaset dice adiós tras cuatro años de existencia. A partir de este martes ya no ofrecerá al público puntualmente sus noticias en internet. A pesar de su corta vida, el diario ha tenido una intensa trayectoria y unos profesionales curtidos y especializados en los servicios informativos de Tele5 y de Cuatro. Esa ha sido una de sus señas de identidad que llevó a la plantilla a adaptarse a otro medio y forma de comunicar en un tiempo récord. Así lo cuenta su director, Juan Pedro Valentín, en una carta de despedida a sus lectores que parece toda una lección del periodismo y de la compleja situación de la profesión en el presente.

Con el título de "Orgullosos de cuatro años de periodismo", Valentín relata todas las vicisitudes por las que ha pasado el medio. Desde cómo fue encargado por Vasile, el riesgo de la propuesta, la ilusión que ha ilusión que han y hasta la elección del nombre Nius (Nueva Información Útil y Sencilla), que da idea de su ideario. Alude también a sus éxitos, fracasos y exclusivas que han dado como la del Don Juan Carlos a su llegaba a Abu Dabi, imagen con la que ilustra su texto.

La treintena de trabajadores que formaban la plantilla no se van a quedar en la calle: volverán a su origen, al área de informativos de Mediaset, tanto en Tele5 como en Cuatro. Así se cierra el círculo. "Hemos tratado de hacer un periodismo que no sé si está pasado de moda: no insultar, no ser parciales, acudir al dato como principal argumento, entender lo que no sabíamos para poder explicarlo, evitar defraudar al lector con titulares tramposos, no dar nuestra opinión sino nuestra información. Nius ha sido testigo de los últimos cuatro años, que han parecido cuatro décadas: pandemias, crisis, disturbios, elecciones, volcanes, terremotos..., explica.

Oficio efímero

Y de cara al futuro, precisa que se abre una nueva etapa. "El periodismo es un oficio efímero. Lo importante es seguir defendiendo la necesidad de una profesión que vive una crisis de identidad anegada por el exceso de comunicación. Podríamos decir que los periodistas fuimos los primeros 'influencers' de la historia... contando cosas de interés... Hoy esto lo hacen a diario millones de personas y no pocos viven de ello. La diferencia es la credibilidad. Lo que contamos los periodistas tiene que ser verdad. Si no es verdad o no sabes si lo es, no lo cuentes", concluye