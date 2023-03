Iker Jiménez, en pie de guerra contra la censura de un vídeo suyo en TikTok

El conductor de la nave del misterio en Cuatro denunciaba en su cuenta personal de Twitter con un "así nos va", que la red social había borrado su vídeo sobre "jóvenes suicidas".

No hay red social que se le resista. A Iker Jiménez se le quedan cortos sus programas en Cuatro, así que, además de presentar, dirigir y producir Cuarto Milenio y Horizonte, también cuenta con perfiles en distintas redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok donde desarrolla algún que otro contenido, así como compartir sus inquietudes y sus opiniones. Sin olvidar, por supuesto, a sus fieles seguidores en cada uno de los formatos que presenta en la cadena secundaria de Mediaset.

La primera red social que conquistó, y su favorita, fue Twitter, donde acumula más de 730.000 seguidores. Pero, tras esta, Instagram tampoco se le resiste con casi 300.000 seguidores. Ahora, Iker Jiménez ha visto cierto filón en TikTok, donde sube vídeos sobre diversos temas desde el pasado diciembre. Con esta red social, precisamente, ha tenido el conductor de la nave del misterio, un pequeño encontronazo, según cuenta en su perfil de Twitter.

TikTok "censura" un vídeo a Iker Jiménez

Iker Jiménez ha querido hablar sobre el suicidio entre los jóvenes, siendo un tema candente que se sigue silenciando en algunos medios de comunicación y círculos sociales. Esto ha llevado al presentador de Cuatro ha recurrir a TikTok a tratar este asunto. Pero no esperaba que la red social eliminase este vídeo. O eso, denuncia él en Twitter. "Me han eliminado el vídeo de TikTok por hablar del problema del suicidio de jóvenes. Así nos va", escribía en su perfil personal .

Sin embargo, aunque Iker Jiménez denuncia que ha sido censurado y que el documento audiovisual ha sido borrado, esto no es tan así. Al entrar a en la cuenta del presentador de Cuatro se puede ver que el vídeo sigue publicado y que, además, lo puedes ver. Pese a que ya ha sido informado por algunos de sus usuarios, Jiménez no se ha pronunciado, por lo que no sabemos si el vídeo ha vuelto al perfil tras su denuncia o si realmente nunca "se borró".