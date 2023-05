Amaia Montero reaparece en una foto, publicada en redes, acompañada de su ex

El periodista y presentador Gonzalo Miró ha hablado sobre el estado de salud de la cantante, Amaia Montero, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado

El periodista y presentador Gonzalo Miró ha hablado en una entrevista sobre su amistad con la cantante Amaia Montero, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. A pesar de que asegura que no es su portavoz oficial, Miró ha dejado entrever que la artista está cerca de dar una buena noticia y es que ambos siguen manteniendo una excelente amistad, tal y como han demostrado en redes sociales.

Miró confiesa que habla frecuentemente con Amaia y que la ve cada vez más animada y cerca de dar una sorpresa a sus fans: "Hablo con ella y cada vez está más cerca de darnos una buena noticia". A pesar de que no especifica de qué se trata, sus palabras han generado expectación entre los seguidores de la cantante: "Está animada ella, sus fans, los que la queremos, sus amigos, o sea que cada vez va quedando menos".

Después de mucho tiempo, Amaia Montero vuelve a publicar una foto en Instagram junto a exnovio y amigo Gonzalo Miró 🥰 pic.twitter.com/Q6NOEZhO9p — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) May 1, 2023

Además, Miró habla sobre los bajones anímicos que pueden afectar a cualquier persona, incluso a aquellas que gozan de éxito en su carrera: "Son trabajos que la gente solo ve la parte del éxito, la parte positiva, pero bueno, no siempre se está de la misma manera anímicamente, entonces yo creo que eso afecta, pero yo no le daría más importancia, a todos nos pasa. Es imposible estar en la cresta de la ola".

Un momento crítico

La popular cantante Amaia Montero, de 46 años, anunció su regreso a la música en octubre de 2022 después de un descanso de cuatro años. Sin embargo, su alegría se vio empañada por un mensaje enigmático que publicó en las redes sociales: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida". Preocupados por su bienestar, sus seguidores y amigos famosos le brindaron su apoyo, y más tarde la artista reveló que había sufrido un fuerte agotamiento mental debido al estrés y la ansiedad causados por la preparación de su nuevo álbum.

La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' se internó en una prestigiosa clínica para tratar su condición, y ahora ha agradecido públicamente a su gran amigo Gonzalo Miró por estar a su lado durante este difícil proceso. Aunque la pareja rompió hace una década, Miró siempre ha mostrado un profundo afecto por Amaia, y ella ha respondido de la misma manera. La cantante ha compartido una imagen en sus redes sociales donde se la ve sonriente junto a su expareja, dejando claro que siguen siendo inseparables.

Una preciosa estampa acompañada de una canción muy significativa, la BSO de la famosa serie 'Friends', donde la letra deja muy claro la relación que mantienen a día de hoy: "Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí".