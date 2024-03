Broncano arranca a la ganadora de OT la confesión más esperada sobre la Academia

Naiara se sentó este lunes en 'La Resistencia' para enfrentarse a las preguntas clásicas del presentador del programa de Movistar, respondiendo a otras un poco (bastante) más curiosas.

Desde que Naiara salió de la Academia, no ha parado. La ganadora de OT 2023, la primera de la era Amazon Prime Vídeo, ha realizado numerosas entrevistas en distintas plataformas. Pero, sin duda, ninguna como la que ofreció este lunes en Movistar Plus. La maña se lo pasó "de locos" en su primera visita a La Resistencia, donde la esperaba David Broncano con sus preguntas clásicas y una legión de fans que aplaudieron las dos canciones que interpretó.

Pero, antes de enfrentarse al momento más temido de todo el programa, la artista desveló algunos datos personales, como su apellido: "Aznar", asegurando que no tiene nada que ver con el expresidente del Gobierno. También explicó que sus estudios llegaron a tercero de la ESO porque lo repitió dos veces y "solo quería cantar", dejando ya muy claro cuál era su sueño desde pequeña. Para ir allanando el camino hasta 'lo importante', el de Jaén fue realizando alguna que otra pregunta más liviana.

Naiara habla de la Academia de OT

Antes de pasar a las preguntas clásicas, el presentador de La Resistencia se interesó por el programa, ya que, como él mismo confesó, no lo había seguido. Esto llevó a Naiara a contarle que Manu Guix seguía entre el equipo de profesores y que junto a él había aprendido a tocar el piano y hasta compuso una canción en la Academia, que interpretó en el piano de Ricardo Castella. Pero, aunque Broncano no había seguido OT estaba muy puesto en temas de interés relacionados con lo que ocurría dentro de la Academia y que no se veía. De ahí que preguntase, sin ningún tipo de filtro, si había habido idilios: "Dormíamos todos en la misma habitación, 16 personas. Era muy divertido pero que cada uno cuente lo suyo", dijo entre risas.

No hay pruebas pero ya tampoco dudas de que se ha follado en Operación Triunfo. Al final dormir todos juntos ahí tres meses es como un campamento de verano. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/WymyfQfAPi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

Y, de ahí, pasó a responder a las preguntas clásicas del programa, específicamente, sobre su relaciones en el el último mes. Eso sí, la maña recordó que dos semanas de febrero había estado encerrada y que en las últimas dos no había tenido tiempo de nada: "Suspendo en esto. Vengo de 3 meses de sequía. Pero las dos semanas posteriores tampoco he tenido mucho tiempo, diría que saco 3 puntos. Es que no tengo tiempo para nada, ojalá más. Es triste pero...", lamentó la artista entre los gritos del público que decían que no la creían.

Tres meses en la academia de OT son molto longo. Salen de ahí como vaquillas. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/qvNBbhOeuc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

Tras esto, el tema del dinero tampoco podía pasar desapercibido. Naiara recordó que el premio de OT 2023 era de 100.00 euros, resaltando que aún no le había llegado. Pero también apuntó que a eso, tendrá que quitarle el porcentaje que se lleve Hacienda: "En mi cuenta ahora tendré unos 10.000 euros de ahorrillos. Más el Audi que ya está pagado", dijo orgullosa.