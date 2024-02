Naiara, primera ganadora de OT en la era Amazon Prime: ¿Cuánto dinero se lleva?

El concurso musical por excelencia ha finalizado una nueva etapa con un éxito absoluto en su salto a la plataforma de contenidos y la mirada ya está muy puesta en el futuro.

OT 2023 puso punto y seguido a su primera edición en Amazon Prime con una final sin grandes sorpresas. Tras un concurso impecable durante estos tres meses, Naiara se alzaba como la ganadora de la duodécima edición del popular talent show musical por excelencia. Así, la de Zaragoza se proclamaba la primera ganadora de la era Prime del formato de Gestmusic con casi un 50% de los votos, imponiéndose cómodamente a sus rivales, Paul Thin (26%) y Ruslana (25%). Esta gran final dejó a Paul y Ruslana en segundo y tercer puesto, respectivamente, a Juanjo ocupando el cuarto lugar, al igual que Chenoa en su edición y que ella misma recordó, a Lucas el quinto y a Martin en el sexto puesto.

Esta última emisión de OT volvió a reunir sobre el escenario a los 16 concursantes, que se unieron para entonar su himno Historias por contar. De esta manera, se ponía punto y seguido a tres intensos meses en la Academia antes de que se embarquen en la aventura de la gira. Una edición que ha dejado muy buen sabor de boca a los responsables del concurso, y a la audiencia, que, como han adelantado en la rueda de prensa de este martes, 20 de febrero, se renovará por una nueva edición y contarán de nuevo con la cantante como presentadora.

El éxito de Naiara en el OT de Amazon Prime

La gala final comenzó con la canción grupal de los finalistas, que interpretaron Last Dance de Donna Summer junto a Chenoa, una canción que cantó la presentadora cuando ella fue concursante en la primera edición del programa. Tras la actuación, la cantante no pudo evitar emocionarse y acabó abrazada a los seis finalistas: "Ha sido uno de los regalos más bonitos que me han hecho en mi vida personal y profesional". Y, acto seguido, comenzarían las actuaciones de la noche. Lucas rompería el hielo con Pillowtalk de Zayan; Paul Thin llegaría en segundo lugar con su particular versión de Baby Hello, de Bizarrap con Rauw Alejandro; Martin sería el tercero en subir al escenario con Golden Hour de Jvke; Naiara fue la cuarta y dejó a todos con la boca abierta con su versión de Sobreviviré de Mónica Naranjo; Ruslana bordaría la quinta actuación de la noche con Zombie de The Cranberries, dando paso a la última canción de la noche Without You de Harry Nilsson en la voz de Juanjo.

Y la GANADORA de OT 2023 es NAIARA 🏆 #OTGalaFinal 💙✨ ¡Enhorabuena, maña! 🤟🏻 ACELERAAAAAAAAAAA 💨 pic.twitter.com/QabazwkUBx — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 19, 2024

Tras las primeras actuaciones, Chenoa desvelaría quienes ocupaban los tres últimos puestos (Juanjo, Lucas y Martin), y anunciando los tres concursantes que cantarían de nuevo sus temas de la gala 0 para demostrar lo aprendido. Minutos después, la presentadora volvía a mostrar unos porcentajes muy ajustados por el segundo y tercer puesto: 25% y 26% pero un ganador claro con el 49%: Naiara era la ganadora de la edición que, tras los abrazos y felicitaciones, cogía el premio de manos de Nía, vencedora de la edición anterior. Así, la zaragozana se alzaba con los 100.000 euros del premio. A esto, habría que sumarle, además, los 3.000 euros ganados en cada gala en la que se ha convertido en la favorita del público. La audiencia ha premiado su trabajo hasta en tres ocasiones (gala 2, gala 9 y gala 11), recibiendo por tanto 9.000 euros extra que se suman a los 100.000 de premio final.