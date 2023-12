Cristina Pardo vuelve a los 20 años con un traje que compite con el de Pedroche

Se acerca el día de la marmota con el vestido de Nochevieja de la presentadora de Zapeando y ya no es solamente ella la que calienta el ambiente con el misterio y la expectación reinantes.

Ya es una tradición navideña más cada año, además de la incertidumbre por saber cómo será el vestido de Cristina Pedroche para despedir el año en Antena 3, los encargados de las Campanadas en La Sexta, Cristina Pardo y Dani Mateo, también mantienen sus estilismos en secreto.

Mientras que el presentador de Zapeando ha dejado su look en manos de la audiencia, la presentadora de Más Vale Tarde mantendrá el misterio hasta el mismo día 31 de diciembre. En el intercambio de testigos que hacen cada tarde, este miércoles Mateo intentó averiguar algo más del vestido que llevará la presentadora pero ella no quiso darle ningún detalle aunque sí lo calificó como "Espectacular, para mi precioso, estoy contentísima". "Me veo mejor que con 20 años", añadió misteriosa Pardo.

Claro que solo cuatro días de Nochevieja, la gran incógnita sigue siendo el vestido que lucirá Cristina Pedroche para presentar las Campanadas.

"La idea está pero hay algunos retoques", aclaró la propia interesada en Zapeando, y contó que está en contacto con Josie para terminar de pulir algunos detalles, aunque desveló que están la espera de que lleguen unas pilas. "Cuidado que los envíos de Amazon por estas fechas tardan más, a ver si no te van a llegar", ironizó Dani Mateo.

"Ya os dije que el vestido es vida y hay cosas que se mueven", especifió Pedroche, algo con lo que zapeadores alucinaron y comenzaron a volverse locos con teorías sobre el outfit, desde ir vestida de coche o de árbol de Navidad.