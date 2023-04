Frank Cuesta vuelve al foco mediático de la mano de Vox y no es por una polémica

El youtuber ha anunciado que grabará, por su cuenta, ocho programas recorriendo España y Tailandia, algo de lo que ha informado durante una emisión en Youtube que hizo con Cristina Seguí.

Después de algunos programas de televisión, y alguna que otra polémica, Frank Cuesta quiere va a volver a la pequeña pantalla. El youtuber lleva desde 2020 sin formar parte de este mundillo, aunque no se alejó de las cámaras, pues cuenta con su propio canal de Youtube donde se graba mostrando su vida llena de aventuras. Además de esto, el extenista cuenta su labor con los animales en la zona de Tailandia, lugar en el que reside y tiene afincado su propio santuario desde 2021.

Precisamente, en los últimos vídeos de su canal, recibía la visita de dos rostros conocidos, el youtuber YoSoyPlex y la cofundador de Vox, Cristina Seguí, con quienes ha grabado su paso por el santuario. "Con Plex me picó la chispa de que estaba grabando y me estaba divirtiendo. Y con Cristina me lo he pasado de coña y hemos tenido una química brutal", aseguraba Frank Cuesta en una entrevista a 20 minutos. Esa chispa y la experiencia vivida con la expolítica, pueden ser el detonante de lo que anunció en su canal de Twitch: un nuevo proyecto para la televisión.

El nuevo programa de Frank Cuesta con Cristina Seguí

"Voy a hacer un programa con Cristina Seguí, no tipo Frank de la jungla, pero con su frescura", explicaba el extenista en su canal de Twitch sobre el formato que tiene pensado grabar por cuenta propia para presentarlo en la televisión. "Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada. Es, de alguna manera, un road trip. Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...", comentaba sobre este nuevo proyecto. La intención, además, según indicaba, es que este espacio tenga un toque educativo. "Voy viendo cosas de cultura, comida [...]. Va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos", desvelaba.

Así son las videoconferencias profesionales para hablar del roadtrip con @Frank_Cuesta. pic.twitter.com/krsGzwywyi — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) April 12, 2023

Este proyecto, además, va bastante rodado, en cuanto a planteamiento, ya que Frank Cuesta puntualizaba que su deseo es rodar primero todos los episodios para después negociar con las cadenas y los grupos audiovisuales: "Se va a hacer el programa y se va a vender cuando esté hecho", dice, y anuncia: "El que quiera y esté interesado que lo compre, y si no lo pondré en Internet, me da igual". De hecho, el piloto ya está en marcha y la propia Cristina Seguí confirmaba en redes que forma parte del proyecto: "Para vuestra tranquilidad, seré yo quien conduzca, nadie quiere ver a Frank Cuesta manejando como una abuela...".