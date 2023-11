Isabel Rábago le canta las 40 a la Reina Letizia por su tesis del decrecimiento

La periodista gallega, colaboradora en diversos medios de comunicación, ha criticado en redes sociales a la Reina por sus declaraciones sobre la reducción drástica del consumo de energía.

Isabel Rábago continúa guerrera en X, el Twitter de toda la vida. La periodista se ha centrado en su crítica en la Reina Letizia, a cuenta de unas polémicas declaraciones que realizó a principios de semana en torno al "decrecimiento económico".

Lo que venía a decir la Reina Letizia en el marco de un congreso en el que se hablaba de lengua y periodismo era que había que consumir menos y que las palabras "desarrollo" y "sostenible" ya habían dejado de tener validez al ir juntas. "Hay bioeconomistas que hablan de decrecimiento económico desvinculado al PIB y al déficit, es decir, consumir menos, gastar menos, es decir, reducir drásticamente el consumo de energía", dijo la Reina Letizia dejando una sensación de inseguridad en absoluto habitual en sus discursos.

Pues bien, a colación de esta difusa intervención, Isabel Rábago ha critica las palabras de la Reina, escribiendo en X: "Que dice Letizia que la plebe dejemos de derrochar energía, que gastamos mucho... no vaya a ser que no nos quede para pagar las facturas de sus Palacios. Y luego le molesta que hablemos sólo de sus modelitos.. Ay, Leti! Ay".

No es la primera vez que la periodista gallega centra sus críticas en la Reina Letizia, aunque últimamente está más centrada en emplear X para dejar claro sus afinidades políticas. Crítica, por supuesto, al Gobierno recientemente constituido, pero también al Partido Popular. Sin ir más lejos, este mismo miércoles daba su punto de visto por la presencia de nuevas mujeres en la cúpula del PP.

"Dicen que Feijóo "feminiza" la cúpula del PP. Las mujeres no somos floreros, ni adornos para "feminizar" fotos absurdas. Yo en cargos quiero a los mejores, sean hombres o mujeres. Personas preparadas, no adornos para una foto. Este PP cada vez se parece más al PSOE", escribió en X.

Cuando Isabel Rábago estuvo en primera línea política

Hay que recordar que Isabel Rábago trabajó en primera línea política ya que, a finales de 2018 sorprendía al incorporarse como asesora de medios y comunicación del PP en Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. No debió de ser positiva la experiencia porque, solo dos años después, durante su participación en Supervivientes 2020, reconoció que "no lo volvería a hacer". "No estaba dispuesta a renunciar a mi libertad", aseguró en el programa.