El ataque de Arús a los medios sobre lo de Kate Middleton que deja una reflexión

El presentador del matinal de La Sexta se ha mostrado muy rotundo con la prensa y le ha dado un buen tirón de orejas, después de que la princesa de Gales anunciase que padece de cáncer.

Después de tantas conjeturas, este pasado viernes 22 de marzo, se resolvía todo el misterio que había en relación a la 'desaparición' de Kate Middleton del foco mediático. Y es que, a través de un vídeo comunicado emitido por la Casa Real británica, la princesa de Gales anunciaba que padecía cáncer y que no lo había hecho público antes porque primero quería saber cómo decírselo de "una manera apropiada" a sus hijos. Un tema que, precisamente, ha estado resonando durante todo el fin de semana y que Alfonso Arús ha querido poner sobre la mesa de Aruser@s, el matinal que presenta en LaSexta.

El presentador no ha perdido la oportunidad de hacer una seria reflexión ante las cámaras del programa sobre todo lo que ha pasado con la mujer del príncipe Guillermo y cómo han tratado los medios todo este asunto. Por ello, Aruser@s abría este lunes, 25 de marzo, con el comunicado de Kate Middleton, para que tanto el catalán como sus colaboradores de la cadena de Atresmedia analizaran el vídeo. Todos ellos han valorado de manera muy positiva el coraje de la princesa, al coger "el toro por los cuernos".

El mensaje de Arús por el anuncio de Kate Middleton

"Kate Middleton ha decidido coger el toro por los cuernos y comunicar de una manera certera aquello que no han sabido comunicar los especialistas, tantos como 50 que tiene a su disposición pero que, desde luego, no han estado demasiado afortunados", ha soltado Arús, para valorar justo después cómo habían respondido los medios de comunicación ante el anuncio. "Las reacciones de la prensa han sido todas muy positivas en cuanto a la puesta en escena, el discurso, el temple y el mensaje en sí, que ha sido claro, conciso y esperanzador", ha señalado el de La Sexta sobre cómo había sido calificado el mensaje de la princesa de Gales por parte de la prensa, antes de pasar a darles un 'tirón de orejas'.

"Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido, en definitiva, un sinsentido", ha apuntado Arús, para añadir que "no es cuestión ahora de dar lecciones a toro pasado, pero, ante el silencio de Kate Middleton, una de las posibilidades, no hace falta ser muy inteligente, era que no estuviera bien físicamente. Es decir, no se trata de una gran sorpresa que anuncie Kate Middleton que tiene problemas, era uno de los panoramas posibles", ha afirmado ante las cámaras de Aruser@s. "Luego, incidir en el tema de las presuntas infidelidades, de la crisis matrimonial, tener que desmentir por parte de una tercera persona que ha habido una relación... Me parece absolutamente gratuito, cuando cabía dentro de lo lógico que Kate acabara diciendo que tiene problemas", ha concluido Arús su reflexión, para rematar con el siguiente mensaje: "Ahora, curiosamente, sí mata dos pájaros de un tiro porque, incluso, la prensa más agresiva ha cerrado filas a su alrededor".