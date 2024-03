Se acabaron las especulaciones: Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

Han sido cientras las locas teorías sobre qué le podía haber pasado a la princesa de Gales. Finalmente ella misma confirma en un vídeo que está recibiendo tratamiento contra un cáncer.

Punto y final a las especulaciones, las teorías locas y misterios varios acerca de la ausiencia de Kate Middleton en el escenario público. La princesa de Gales ha anunciado este viernes que está recibiendo "quimioterapia preventiva" después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una intervención abdominal el pasado 17 de enero.

🇬🇧 | URGENTE: La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que tiene cáncer y que está recibiendo quimioterapia. pic.twitter.com/f26mvS3I1f — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) March 22, 2024

"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido", explica en dicho comunicado en el que también da las gracias a aquellos que se han preocupado durante estas semanas por saber de su estado. También ha explicado como le dieron la noticia: "En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer".

"Esto, por supuesto, ha sido un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", ha indicado en este comunicado en forma de vídeo en la cuenta oficial de X de Kensington Palace.

Las especulaciones comenzaron hace más de dos meses, tiempo que la princesa ha estado alejada del foco mediático a raíz de esa intervención quirúrgica que fue comunicada por la Casa Real británica en su día y por la que le han acabado detectando el cáncer. La falta de imágenes durante tanto tiempo de la esposa del príncipe Guillermo ha dado lugar a todo tipo de teorías, alimentadas por el hermetismo -habitual por otra parte de la realeza- y el famoso caso de la foto retocada.