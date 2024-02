Alba Carrillo estalla en 'Bake off' y se lleva un buen zasca de Paco Roncero

La modelo acabó muy enfadada porque creía merecer un mejor puesto en una de las pruebas y el reconocido chef y miembro del jurado le bajó a la tierra de un plumazo.

Desde su salida de Mediaset Alba Carrillo parece haber encontrado su sitio en TVE. La modelo, que abandonó Telecinco como no podía ser de otra forma de manera polémica, está siendo una de las favoritas de la audiencia de 'Bake Off', el talent show culinario de la cadena pública. La colaboradora de televisión está siendo un gran descubrimiento en este programa de repostería muy similar en su dinámica al clásico 'Masterchef'.

Por supuesto cuenta con su exigente jurado al estilo Jordi, Pepe y Samantha. En este caso, tres jueces expertos en repostería: Eva Arguiñano, Damián Betular y Paco Roncero. Este último ha sido el más “combativo” contra una Alba Carrillo a la que no le pareció justo que sus pastas ocupasen la tercera posición y no la primera. El principal motivo: un error a la hora de elegir el chocolate de uno de los tipos. Carrillo utilizó chocolate negro en vez de con leche y eso fue diferencial para elegir a Terelu Campos y Marc Clotet por delante de ella.

Decisión que provocó el enfado de la ex de Feliciano López, que dejó bien claro -eso sí, siempre entre risas- que no estaba de acuerdo y lanzaba un dardo al jurado dejando entrever que le tienen algo así como manía: “No me he equivocado. Solamente me he equivocado en una, de verdad. No, si a mí no me vais a dar nunca nada, ya lo sé yo. Por más que lo intento…”. Palabras que hacían saltar al reconocido cocinero madrileño, que “bajaba los humos” a la concursante: “Bueno, a lo mejor hay dos que lo han hecho mejor que tú”.

alba carrillo diciendo “pues yo me rebelo” y mirando a rocio carrasco despues riendose, la mofa al ser :_ #BakeOffRTVE pic.twitter.com/b0hoDUeylM — 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 (@sugarcriminal) February 6, 2024

“Estoy que me hierve la sangre...cabreada como una mona. ¡Estoy que parezco el Teide a punto de estallar!”, expresaba ya fuera de la carpa (así llaman a la zona donde cocinan en el programa de TVE) una Alba Carrillo que, para su suerte, no fue la expulsada de este lunes. El elegido fue Julio Salinas, que se jugó su marcha con otra de las más queridas por los telespectadores: Yolanda Ramos.