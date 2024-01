Carlos Sobera regresa a Telecinco por sorpresa con este inesperado programa

La principal cadena de Mediaset quiere hacer algo 'especial' para el Día de los Enamorados y ha preparado una noche romántica contando con la presencia del presentador de Cuatro.

Ya han pasado 8 años desde que Carlos Sobera se transformase en una suerte de 'Celestina' para ponerse al frente de una propuesta que tenía Cuatro. Así veía la luz First Dates, el programa de citas que abría las puertas del restaurante del amor a toda la audiencia, creando una especia de rutina entre los espectadores, que se reunían ante la televisión para ver a solteros y solteras de todas partes, sentados unos frente a otros, disfrutando de una cena, mientras se conocen y descubren si están ante su media naranja.

Desde entonces, el abanico de los asistentes ha sido muy amplio, dejando momentos únicos en las redes sociales que serán muy difíciles de olvidar. El dating show por excelencia de Mediaset ha contado con distintas versiones: First Dates en verano, en un crucero, especiales... pero siempre en Cuatro. Hasta ahora. El Televisero ha adelantado que First Dates cambia de cadena de forma temporal y manteniendo a su presentador de cabecera, eso sí. ¿El motivo? San Valentín.

Carlos Sobera se lleva 'First Dates' a Telecinco

Así, First Dates se emitirá el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, fuera de su canal habitual por primera vez en su historia. Aunque no se va muy lejos, ya que se queda dentro de Mediaset, pero dando el salto a Telecinco. De esta manera, el dating show se pasa al access prime time de la principal cadena del grupo, emitiéndose justo después de los informativos de la noche, los que presenta Carlos Franganillo. Y a la vez ejercería como retención y telonero del reality estrella de la cadena: La Isla de las Tentaciones de Sandra Barneda. Este tándem funcionaría como dúo dinámico en el seno de una de las mayores crisis de Telecinco en lo que a registros de audiencia se refiere.

Y como todo en esta vida, estos cambios no se han librado de las críticas, porque, aunque la estrategia parece tan evidente como eficaz, las redes sociales se han pronunciado: muchos celebran este cambio puntual para que el formato cambie de aires, pero también hay quienes ven este cambio como una traición a los más fieles telespectadores, ya que deja en evidencia la consideración que desde el grupo tienen a First Dates. Y no es para menos: se trata de una de las grandes bazas de Cuatro y, en muchas ocasiones, culpable de que la 'segunda' de Mediaset supere a Telecinco. Por si fuera poco, desde su estreno, allá por 2016, no ha dejado de sumar adeptos. No sólo se mantiene, sino que sigue creciendo, reuniendo a cientos de seguidores en X, antiguo Twitter, para comentar las citas.