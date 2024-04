Pablo Motos vive una llamada surrealista por la tarjeta de 'El Hormiguero'

El presentador del programa de Antena 3 no daba crédito a lo que estaba ocurriendo en directo con una espectadora a la que se le quería regalar los 3.000 euros que sorteaban.

El Hormiguero regresaba este lunes con una nueva emisión después de las vacaciones de Semana Santa. El programa de Pablo Motos contó con la visita del actor Julián López para hablar de su nueva película, Matusalén. Como en todas las emisiones, el presentador de Antena 3 mantuvo una conversación con el intérprete sobre su trabajo y otros aspectos de su vida, hasta que llegó el momento clave de la noche. El de Requena y el humorista intentaron con todas sus fuerzas repartir la tarjeta OpenBank de 3.000 euros que sorteaban esa noche, pero se encontraron con una situación que jamás podrían haber imaginado.

Para empezar, todas las llamadas que hicieron "colgaban" el teléfono, hasta que, por fin, una persona se atrevió a contestar. Esto hizo que Julián quisiera convencerla rápido, pero el presentador, así como Trancas y Barrancas, se dieron cuenta que la llamada sería un poco difícil por la desconfianza que percibieron en la espectadora. Y es que, tras largos silencios, la interlocutora se limitaba a contestar con un tímido sí cada vez que le preguntaba. "¿Cómo te llamas?", le preguntaron, pero la espectadora pensaba que se trataba de una broma.

Pablo Motos y la llamada para la tarjeta de El Hormiguero

"¿Qué podemos hacer para que veas que no es una broma?", se interesó Pablo, ya desesperado por dar la tarjeta. "Si nos dices tu nombre, o un nombre que te inventes, podemos ponerlo en la tele. Si quieres un pseudónimo, puedes decir me llamo ‘anónima", sugirió entonces Trancas. Pero las respuestas seguían siendo monosílabos y el silencio entre cada respuesta generaba cada vez más incertidumbre. "¿Tu casa es muy grande no? A lo mejor no necesita los 3.000 euros", preguntó Barrancas ya desvariando, mientras seguían esperando a que la misteriosa espectadora, que no había dicho su nombre, pusiese la televisión. Pero, nuevamente un "sí" como respuesta, provocando la risa en el plató: "¡Nos está gastando una broma ella a nosotros!", exclamó una de las hormigas impaciente.

"Pero escucha, ¿por qué hablas todo el rato con ironía?", le soltó Barrancas en tono de burla, que se llevó una regañina del presentador por su vacile. "¿Anónima te lo crees ya?", preguntó con cierto retintín Pablo Motos, después de escuchar que la afortunada ya había puesto el programa en su casa. "Anónima ¿Quieres decirnos tu nombre real o te mola anónima", dijeron desde el plató. Entonces, al otro lado del teléfono se escuchó su nombre: Mari Carmen. Y el público empezó a aplaudir, completamente entregado con esta llamada. Justo después, Julián lanzaría la pregunta y si la respuesta era la correcta, se llevaría el premio. "Seguro que no la sé", lamentó Mari Carmen antes de tiempo. Aunque así fue: "3.000 euros" fue la respuesta que dio en vez de "la tarjeta de El Hormiguero", oyéndose seguidamente un enorme sonido de decepción. "Mari Carmen te mandamos un abrazo pero no puede ser", lamentó el de Atresmedia poniendo fin a una de las llamadas más surrealistas del programa.