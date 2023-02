Ni Blanca Paloma ni Agoney: Vicco lidera las reproducciones con su ‘Nochentera’

La tercera clasificada del Benidorm Fest es sin embargo la líder en reproducciones de su canción con más de dos millones en Spotify y la única en meterse en el ‘top 50’

No ganar el Benidorm Fest y no ir a Eurovisión no significa que el paso por el festival sea un fracaso, si no, que se lo digan a Vicco, tercera clasificada pero la que por ahora más está amortizando y rentabilizando su participación en el Benidorm Fest, por encima incluso de la ganadora Blanca Paloma o del segundo clasificado, Agoney.

En concreto, Vicco con su canción Nochentera ha logrado situarse como la más escuchada de entre los 18 participantes del Benidorm Fest. Lleva ya dos millones de reproducciones en Spotify y se ha convertido en la única canción en alcanzar el top 50 de esta plataforma.

La canción de Vicco ya era la más escuchada antes del festival y tras el Benidorm Fest, acumula entre 100.000 y 200.000 reproducciones diarias. "Ver que la canción ha gustado da siempre un punto de confianza", comentaba la artista antes de subirse al escenario.

La canción también ha servido para dar a conocer a la cantante, que en realidad se llama Victoria Riba y nació en Barcelona en el año 1996, que ha trabajado como compositora y ya intentó representar a España en Eurovisión en 2019 como compositora de Muérdeme, que quedó segunda en la preselección de aquel año.