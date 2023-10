David Bisbal, harto de ella, revela a Motos qué canción lleva 10 años sin cantar

El cantante almeriense visitó 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo disco y acabó hablando de una de sus canciones más míticas y de la que estuvo sin entonar una nota durante una década.

El Hormiguero inauguraba la semana con un 'máquina' de invitado: David Bisbal. El cantante almeriense visitó el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco, Me siento vivo, y contarle al presentador de Antena 3 todos los entresijo tras su nuevo trabajo discográfico. Una entrevista que otorgó al formato de Atresmedia un total de 4.748.000 espectadores únicos, con un 16,6% de cuota de pantalla y una media de 2.199.000 seguidores. El artista internacional no para de cosechar éxitos, y se encuentra en plena promoción de su documental Bisbal, donde veremos el lado más íntimo del cantante.

Pero no podemos olvidar que Bisbal se encuentra celebrando sus 20 años en la música. Precisamente, aprovechando este aniversario, Pablo quiso preguntarle sobre sus canciones y sensaciones en los conciertos. "La gente se vuelve loca", aseguró el almeriense hablando de sus canciones más antiguas. De hecho, confesó que recientemente en un concierto cantó Corazón partido de Alejandro Sanz y con la reacción del público decidió que "ya nunca más dejaré de cantarla". Pero, aprovechando esta conversación, el cantante develó un secreto: se hartó de una de sus canciones.

Bisbal desvela su secreto: se hartó de esta canción

Hablando de sus conciertos y canciones, Bisbal no tuvo más remedio que confesar en Antena 3. Y es que, el almeriense se llegó a hartar de alguna canción suya, dejando, incluso, de cantar alguna que otra: "Estuve más de 10 años sin cantar Bulería", uno de sus temas más míticos. Pero, por suerte, y así lo explicó, tenía un repertorio extenso y "no hacía falta hacer Bulería". Además de volver a tocar una de sus míticas canciones, también confesó que se ha reconciliado con su antiguo repertorio y que ahora "acabo los conciertos con Ave María, Bulería y Corazón Latino y se vuelven locos". Sin embargo, este encuentro con Motos dio para más, pues el artista internacional continuó abriendo su corazón, al igual que hace en su documental.

En este proyecto audiovisual, el cantante cuenta que su padre tiene alzheimer: "Ya no me reconoce. Ni a mí ni a mis hermanos. A veces, tampoco a mi madre que siempre está con él. Ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro, sobre todo la primera vez que no te reconoce. Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo.", confesaba dolido. Y también buscaba lo positivo: "Se acuerda muchísimo de su época de boxeador y, sobre todo, de que es almeriense. Dentro del mundo en el que vive también hay momentos graciosos y en esos momentos trato de cobijarme. Es durillo, pero es cierto que Pepe ha sido una persona muy bromista durante toda su vida y tratamos de recordarlo así", concluyó.

El artista, además de promocionar su disco y su documental, sigue inmerso en la gira Me siento Vivo Tour, donde presenta sus nuevas canciones y recuerda aquellas que hace años nos hicieron bailar y cantar. En este disco, además, uno de los temas es muy especial para el almeriense, pues contó con su esposa Rosanna Zanetti como inspiración: "Ha sido muy bonito contar con Rosanita para una balada y una de las canciones más bonitas de mi carrera. Tenía muchas ganas de presentar baladas de esas características. Contar con mi esposa en lo que es una dedicatoria plena para ella y toda mi familia así quedará hará que quede en el recuerdo", contó.