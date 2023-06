García contraataca a Juanma Castaño: “Soplapitos, cocinillas, mediano"

La serie Supergarcía de Movistar Plus está provocando un enorme número de reacciones. Y las opiniones de unos y de otros están desembocando a algo muy parecido a una guerra radiofónica.

El periodista José María García pasaba este martes 20 de junio por los micrófonos de Madrid Directo con Nieves Herrero para hablar de la serie sobre su vida, que ha puesto en marcha Movistar Plus, Supergarcía consta de tres episodios sobre García. Junto a él también han estado en la entrevista los directores de la misma, Alberto Ortega y Charlie Arnaiz.

García ha confesado a Nieves Herrero que "ahora soy el hombre más feliz y dichoso del mundo. Una de las mayores broncas que me han echado fue de mi mujer Montse", para concluir que "he aprendido periodismo en todos los lados de mi vida, esta profesión es preciosa y muy bonita".

Pero, fiel a su personalidad, sin preguntarle por polémicas, García ha entrado de lleno en ella arremetiendo duramente contra Juanma Castaño, el director de El Partidazo de COPE, tras un anterior cruce de declaraciones/descalificaciones.

Refiriéndose su serie ha dicho que “es muy duro escuchar algunas cosas que son mentira, que yo sé que son mentira, y que nosotros les hemos dejado decir eso, que es absolutamente falso. Hay un soplapitos en la COPE, que me duele mucho porque es asturiano y en Gijón un bien día fui a algo y él estaba allí también y me dijo que él era periodista por mí, porque me había seguido y ahora ha dicho de mi pestes”.

José María García contra Juanma Castaño

El veterano periodista se lanzaba entonces: “Y está molesto, yo supongo que es que está molesto porque yo soy crítico. Y aunque sea asturiano, pues él es un mediano periodista que puede algún día llegar, pero claro no se puede hacer todo. No se puede hacer radio y televisión y además a la misma hora. ¿Por qué? Porque estás engañando a las dos partes”.

Sin interrupción alguna proseguía contra una de las estrellas de deportes de la Cadena COPE: “Hay mucha, mucha diferencia. No se puede querer informar de deportes y poder destacar en deportes, tiene condiciones para dentro de cuatro o cinco años ser un buen tío, pero no repartiendo la información deportiva con la cocina. Es Juanma Castaño”.

Nieves Herrero

Una aclaración que provocaba la reacción de Nieves Herrero entre muchas risas: “ya, ya, ya, ya... ya sé a quién te referías”.

Y concluía José María García sobre el director de El Partidazo dela emisora de la Iglesia: “Que se ha hecho un cocinillas. Pero es que es una pena porque yo durante muchísimos años he demostrado a todos mis trabajadores y a los de fuera, que no vale todo”.