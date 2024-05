Grand Prix pierde una de sus caras de la nueva etapa y obliga a TVE a reaccionar

RTVE ya está grabando la nueva temporada del programa del verano y se ha encontrado con un cambio de última hora ante la ausencia de este miembro del equipo, teniendo que activar el Plan B.

Va a empezar, ya está aquí, lo que más nos gusta, Grand Prix. TVE ha iniciado las grabaciones de la nueva edición del 'programa del abuelo y el niño', tras el enorme éxito que supuso su ansiado regreso el verano pasado. Así, RTVE ha anunciado esta misma semana el inicio de la producción, así como los cruces entre los 14 pueblos participantes. Todo esto, sin fecha exacta para el estreno de esta nueva temporada. Sin embargo, de lo que no había información detallada era sobre qué iba a pasar con los presentadores, pues Ramón García y Cristinini sí que habían anunciado su retorno. Pero, ¿Michel Calvó?

Y es que, en La 1 no contaban con la tercera pata y así será, pues la agenda profesional de la actriz ha impedido que pueda repetir este verano en el Grand Prix. Esto ha llevado a que TVE y la productora Europroducciones tomen una determinación y activen su particular plan B, según indica en exclusiva VerTele. Y, ¿cuál es ese plan B? No buscar sustituta a Calvó, dejando su hueco para, en un futuro, recupere su lugar. Y es que, en el programa están contentos con su trabajo, pero, como decíamos, su incompatibilidad con el calendario de grabaciones no le permite formar parte de esta segunda temporada, considerando oportuno "no tocar" la fórmula que funcionaba y seguir adelante así.

Así será la nueva temporada de 'Grand Prix'

Dejando a un lado a los presentadores, TVE ha dado a conocer los detalles de la nueva temporada, cuyas grabaciones comenzaron esta misma semana con el primero de los enfrentamientos entre las localidades de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida). Este mismo viernes, 24 de mayo, tiene lugar la segunda jornada de trabajo, para albergar el enfrentamiento entre Olvera (Cádiz) y Cangas de Onís (Asturias). Siguiendo esta misma dinámica, Grand Prix realizará dos grabaciones por semana, los martes y los viernes, hasta bien entrado junio. El calendario completo es el siguiente:

📣🐮 ¡Empiezan las grabaciones del Grand Prix!



📅 Estas son las fechas y los pueblos protagonistas: pic.twitter.com/yXekJLovwB — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) May 21, 2024

Tras estos siete programas clasificatorios, presentados de nuevo por Ramón García, tendrán lugar las dos semifinales. Los cuatro mejor puntuados en el ránking general se enfrentarán en dos galas clave para decidir el duelo que protagonizará la gran final. En total, el Grand Prix tendrá 10 entregas. Ya solo quedará esperar a la fecha de estreno de esta nueva temporada. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de X o en RTVE se puede volver a disfrutar de cada una de las entregas de la primera temporada o de una recopilación de los mejores momentos, como estos que recogen en esta publicación: