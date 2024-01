Telecinco recibe una de cal y otra de arena con lo último de Lara Álvarez

La audiencia siempre tiene la última palabra y ha dado su opinión sobre 'La mejor generación', el último programa que ha estrenado la cadena de Mediaset con temática musical.

Telecinco estrenaba este lunes una de sus grandes apuestas del año: La mejor generación. Y la audiencia no quiso perderse la llegada de este formato a la cadena de Mediaset para poder juzgar objetivamente. De hecho, su veredicto fue muy claro, ya que muchos no terminaron de entender el funcionamiento del concurso que presenta Lara Álvarez. Luego estaban quienes se entregaron a sus artistas favoritos y, por supuesto, también hubo gente que prefirió apagar la televisión.

Así, la asturiana se volvía a poner al frente de un nuevo proyecto del grupo. Otro reto de entretenimiento para Lara, tras su paso por A tu bola, Gran Hermano VIP o Me resbala. Y, como era de esperar, la audiencia también ha evaluado a la presentadora. De hecho, la que también estuviese al frente de Supervivientes, así como la productora Gestmusic se llevaron las mejores críticas de la noche. Lo cierto es que La mejor generación parece que no gustó mucho a juzgar por las reacciones de su estreno.

Las redes hablan del estreno de Telecinco

La audiencia que interactuaba en redes celebró que hubiese un concurso musical de buena calidad en horario de máxima audiencia, al igual que gustó la energía y el entusiasmo de la presentadora y la participación de reconocidos artistas. De hecho, esta fue una de las pocas razones que motivaron a algunos a continuar viendo el programa. Es más, se leyeron comentarios admitiendo que lo habían decidido ver para disfrutar de sus cantantes favoritos, como Roko o Melody.

Pero no todo fue de color de rosa, porque, siguiendo la estela de anteriores estrenos, muchos usuarios pusieron mala nota, otra vez, a otro programa de Lara Álvarez. Si no se engancharon al concurso de las canicas o abandonaron el formato que ya fracasó en Antena 3 con Arturo Valls, La mejor generación no tuvo mejores reacciones en la red social X, antiguo Twitter. Y es que, una amplia mayoría coincidió en que el ritmo del concurso es bastante "lento" y que se habían excedido en la introducción y presentación de los participantes y capitanes de las tres generaciones.

"Sinceramente, esto huele a fracaso", sentenciaba otro seguidor, en clara alusión a la gran crisis por la que está pasando Telecinco. "¿Alguien en Mediaset piensa que la gente elegirá ver este programa, cuando ya hay 93627262826272 concursos de cantar?", preguntaba una usuaria refiriéndose, precisamente, a que en la noche de los lunes ya hay un programa de música que reina y manda: OT 2023. "Se me está atragantando", confesaba otro seguidor.