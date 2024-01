Jorge Javier Vázquez reaparece con un mensaje que sentencia a Telecinco

Desde la cancelación de “Cuentos chinos”, tres semanas después de su estreno, el presentador no se había pronunciado sobre su futuro, a pesar de las señales, hasta ahora.

Muchos han sido los rumores que han acompañado a la situación profesional de Jorge Javier Vázquez tras su fracaso en el prime time de la noche, donde Telecinco le puso un programa a medida para intentar hacer sombra a El Hormiguero, sin éxito.

Desde la cancelación del mismo, apenas tres semanas después de su estreno, las noticias sobre el presentador catalán han sido escasas, sobre todo al no estar siquiera presente en el homenaje a María Teresa Campos, lo que ha llamado poderosamente la atención en redes sociales.

Su ausencia en momentos clave

Pero tras los últimos acontecimientos ocurridos en la cadena, donde el presentador era excluido de celebraciones tan destacadas como el vídeo corporativo de Navidad o la llegada de GH VIP, saltaban las alarmas. Y es que a las pistas sembradas por la que fuera su casa durante años, se ha sumado también el fatídico error con el que Telecinco anunciaba en sus redes una noticia en la que se refería Vázquez como "ex presentador".





Una mención que no pasó inadvertida y que la cadena se apresuró a retirar, intentando mantener el misterio sobre su futuro en el grupo de comunicación. Pero, lo cierto es que, el "lamentable error" reconocido por la cadena, coincide con las informaciones que apuntan a que el ex presentador de Sálvame, que tiene contrato por más de un año, regresaría en primavera con la vuelta de Supervivientes, aunque evita pronunciarse en unas recientes declaraciones, donde solo aclara su estado actual: "No he estado escondido ni nada de eso", ha comenzado explicando.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales, y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Y como no lo sé, mejor espero", confesaba el presentador.



"En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque, a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé", ha explicado, jugando al despiste, explicando que entre sus planes no está su vuelta inmediata a la televisión, "Para algunos siempre estaré a dos fracasos de ser un juguete roto", sentenciaba, dejando claro que todavía le queda mucha guerra que dar y con lo que deja abierta la puerta a los rumores que apuntan a su esperado regreso en Supervivientes 2024.