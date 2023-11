Leticia Sabater saca su nuevo villancico: ya es oficialmente Navidad

La cantante vuelve a cumplir con su cita de cada año y presenta un vídeo hilarante que sirve para dar el pistoletazo inicial a las fiestas navideñas de 2023

Hubo un tiempo en España en el que la Navidad no comenzaba hasta que la televisión, por aquel entonces tan solo la pública TVE con sus dos canales, no emitía el anuncio de El Almendro. Aquellos turrones "volvían a casa por Navidad" y su simple emisión ya provocaban en el espectador la añoranza por el encuentro familiar en estas fechas tan señaladas.

El testigo de aquel anuncio lo tomó el del sorteo de la Lotería de Navidad y, en los últimos años, el encendido de la espectacular iluminación en ciudades como Vigo, Málaga o la propia Madrid, supone el pistoletazo inicial para las Navidades.

Si yo lo he visto vosotros también !!! Ya es NAVIDAD ⁦@SABATERLETICIA⁩ 🎄🎄🎄 pic.twitter.com/pxl8rMbxjo — TVMASPI (@sebas_maspons) November 27, 2023

Sin embargo, en el mundo más friki hay algo que, indudablemente, supone el comienzo del periodo más querido por millones de españoles. Ese algo es, nada más y nada menos, el video navideño de la incomparable Leticia Sabater que, año tras año, realiza su particular versión del inmortal Last Christmas, el original de los Wham de George Michael.

Leticia Sabater y su versión del navideño Last Christmas

Y ese día, afortunadamente para algunos y tristemente para otros, ha llegado y el video de Sabater ya está en redes. En la pieza audiovisual, la cantante española se encuentra con un Papá Noel agotado de repartir regalos y ocupa su puesto con suerte desigual.

Con una vestimenta cutre y nada acorde con el frío propio de esta época del año, Leticia Sabater perpetra frases del tipo Esta Navidad me comeré un pibón o el nada pegadizo estribillo de Last Christmas, te di mi corazón, y cuando me desperté, rompiste mi adiós.