El jurado de "Tu cara me suena" enfada a uno de sus concursantes con sus votos

En la última gala de "Tu cara me suena", uno de los participantes del concurso de Antena 3 se quejó amargamente del jurado por los votos que recibió.

La séptima gala de "Tu cara me suena" nos ha dejado actuaciones muy destacables, como la de Supremme de Luxe imitando a Despistaos con la que consiguió su primera victoria en el concurso o la de Miguel Lago imitando a Mary Poppins que no convenció al jurado y le costó un enfrentamiento con ellos, dejando una anécdota de la noche.

Porque su interpretación de la canción 'Con un poco de azúcar' no estuvo muy acertada, o eso al menos fue lo que opinaron algunos miembros del jurado, lo que provocó que Miguel Lago no obtuviera una alta puntuación y se encarara con ellos. Uno de los que fue crítico con el humorista fue Carlos Latre, quien calificó la actuación como "un poco sacarosa, como edulcorante. Quizás un poco descafeinado" para después concederle cinco puntos.

Pero Carlos Latre no fue el único que criticó a Miguel Lago, porque Chenoa y Lolita se sumaron a las críticas del imitador y le otorgaron una puntuación de solo cuatro puntos cada una a Lago. El único que no estuvo de acuerdo con sus compañeros fue Àngel Llàcer, que le dio nueve puntos y defendió a Miguel Lago: "Su actuación era muy difícil y se merece ese nueve, no entiendo por qué le habéis puesto un cuatro. Este chico no se merece esta nota ni para atrás, se lo has puesto a él por no ponérselo a otro".

Miguel Lago se encara con el jurado

Las puntuaciones no gustaron nada a Miguel Lago, que lejos de quedarse callado y asumirlas decidió agradecer sus palabra a Àngel Llàcer y mandar un recado al resto del jurado: "Muchísimas gracias por valorar el trabajo y el esfuerzo, querido Àngel". Estas palabras hicieron que Carlos Latre saltara asegurando que "el trabajo y el esfuerzo se valoran aquí".

Pero Miguel Lago le ignoró y volvió a responder: "¿Estás hablando conmigo? Yo estoy hablando con Àngel... No os vale nada, al carrer. Mira, me vais a poner un cuatro siempre y os odio, muchas gracias". Y es que, en esta gala, Miguel Lago recibió la segunda peor puntuación de la gala, teniendo más puntos que solo Valeria Ros.