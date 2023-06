Bisbal cuenta a Dani Martínez un momento "tierra trágame" del que no se recupera

El cantante almeriense fue uno de los invitados de 'Martinez y Hermanos' en el último programa de la temporada y no dudó en relatar una anécdota vergonzosa de una entrega de premios.

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos programas empiezan ya a echar el cierre para que el equipo descanse de cara a la próxima temporada. Uno de los que ya ha dicho adiós ha sido Martínez y Hermanos en Movistar Plus. El espacio presentador por Dani Martínez quiso despedirse con tres invitados de lujo: la nadadora Teresa Perales, el exjugador de baloncesto Pau Gasol y el cantante David Bisbal. Pero de todos ellos, quien consiguió hacer llorar al público de risa al contar una divertida anécdota fue el almeriense.

Todo vino por una pregunta que hizo el de León, que decía lo siguiente: "¿Has dado la nota en un acto?". Cuando Bisbal contestó, sacó a la luz un divertido momento 'tierra, trágame' que todavía le persigue y del que no se ha recuperado. "He dado el cante y la nota más de una vez en mi vida, continuamente", empezó contando el artista, sabiendo que la historia iría mejorando poco a poco. Tras esta introducción, y buscando en su memoria, el almeriense mencionó que recordaba uno "que, no sé porqué, no me recupero todavía".

El 'tierra, trágame' de Bisbal en unos premios

Con una introducción como esa, el público, los invitados y Martínez ya sabían que la anécdota iba a ser buena: "Cada vez que lo cuento me entra como un… ‘No, por favor’. Y me da rabia", continuó Bisbal relatando su momento. Un completo 'tierra, trágame', que tuvo lugar en una entrega de premios de música en España donde él estaba nominado junto con otros compañeros. Y todo vino por "las presentaciones de los artistas que estaban nominados lo hicieron mal, o por lo menos yo tuve esa sensación, porque cuando me nombraron yo ya sentía que era el ganador de ese premio". Y para darle más énfasis a su historia, Bisbal se puso en pie y emuló los mismos gestos que hizo en aquel momento.

Se levantó de su asiento de una forma muy eufórica y alzó los brazos en señal de victoria y animó al público para que lo aplaudiera. Pero, en aquel momento, Bisbal solo estaba nominado. "Hice así, te lo juro… y al público hice: ‘¡Bien! ¡Vamos!", relataba arrancando las carcajadas de los presentes. "Y era el primer nombre que decían", recalcaba el cantante. De hecho, su mánager no sabía dónde meterse y le pidió que se sentara y parase ese entusiasmo. "Te lo juro por mi padre que, lo estoy contando ahora, y me estoy poniendo nervioso", aseguraba. Y aunque terminaría siendo el ganador, el momento previo a recibir el premio hace que siga sonrojándose cada vez que lo cuenta: "Qué vergüenza, te lo juro, vuelvo atrás en el tiempo y… ¿tienes un pulsómetro?". Pero la anécdota daría para algo más, pues Dani Martínez no podía mantenerse al margen y apuntó que, viendo la reacción del almeriense, el resto de los nominados debieron de pensar que aquellos premios estaban comprados.