Vox tiembla ante lo que Macarena Olona suelta en su entrevista con Évole

La exdirigente del partido de Abascal se sincera en televisión y protagoniza el próximo "Lo de Évole" donde habla de su marcha de la formación y sobre cómo funciona internamente.

Jordi Évole estrenaba este fin de semana su nueva temporada de Lo de Évole en La Sexta con Estopa. Aunque este programa era muy esperado por la promoción que había estado haciendo en redes sociales y tras Salvados, el que emitirá el próximo domingo 19 de febrero está generando ya cierto debate sin todavía haber visto la luz. Es más, Pablo Motos preguntaba en El Hormiguero, precisamente por esta entrega: la entrevista a Macarena Olona.

La ex política de Vox se ha sentado ante las cámaras en Lo de Évole y no se ha limitado, únicamente, ha responder a las diferentes preguntas que se le hacía, sino que se ha sincerado como nunca después de haber dejado el partido de Santiago Abascal hace ya unos meses. "Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido ni del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado de cojones", afirmaba Olona en una de las promociones de esta emisión.

La entrevista de Olona que hace temblar a Vox

Para ir abriendo boca y alertando de lo que se podrá ver en La Sexta, la cuenta oficial de Twitter del programa de Évole ha publicado algunas de las muchas cuestiones a las que se enfrentará Macarena Olona: "¿Nunca pensó que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima? ¿Estaba celoso Ortega Smith de usted? ¿Le consta a usted esa división en Vox? ¿Qué limitaciones tiene Santiago Abascal y de quién es prisionero? ¿Ortega Smith es de los que consideraría que la homosexualidad es una enfermedad?", son algunas de las preguntas que se pueden oír en el vídeo promocional.

Jordi Évole, tal y como se muestra en la promoción, no se ha cortado a la hora de preguntar, pero Macarena Olona tampoco se ha reprimido a la hora de responder. La exdiputada ha dejado claro que si siguiese formando parte de Vox probablemente no hubiese aceptado la invitación del programa, lo que refleja que sus declaraciones no serán muy bien recibidas por sus excompañeros de partido. Esta entrevista no dejará a nadie indiferente. Es más, antes de que nadie se le echara encima, el presentador de La Sexta aseguró que "los votantes de Vox pueden flipar con lo que oigan. Nunca nadie que ha estado tan dentro de la organización habla de que hay homofobia, racismo, nazis, e incluso insinúa corrupción y comportamientos mafiosos. Si todo esto lo digo, yo no tiene ningún valor, pero si lo dice Olona, que ha estado dentro, creo que sí tiene credibilidad".