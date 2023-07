La doble de Massiel en Cuatro llora desconsoladamente por culpa de Carlos Sobera

La pregunta que hizo el presentador de 'First Dates' a esta mujer, antes de ver a su cita, hizo que ella se derrumbase por completo al tener que contar cómo había sido su vida sentimental.

Fefi, una de las solteras de la última entrega de First Dates, ha tenido una experiencia un tanto agridulce. Esta mujer, a la que las redes sociales le encontraron cierto parecido con María Jiménez y Massiel, rompió a llorar en varias ocasiones durante las grabaciones del programa de Cuatro, sobre todo durante su charla con Carlos Sobera, poco antes de conocer a su cita. La mujer de 61 años acudía al dating show para encontrar a un compañero de vida, más allá de un amante, un novio o un marido.

La experiencia vital esta mujer, peluquera de profesión, y con una hija de una pareja con la que no llegó a casarse, no ha sido un camino de rosas. De ahí que acudiese a este espacio, para ponerle punto y final. Lo que no sabía es que, su paso por Cuatro, haría que Fefi llorase desconsoladamente en varias ocasiones. Una de ellas por una pregunta de Carlos Sobera. El presentador quería saber lo que iba buscando en First Dates, una pregunta más que habitual, pero no esperaba la reacción de esta mujer.

Una soltera de First Dates rompe a llorar

Una inocente pregunta por parte de Carlos Sobera hizo que esta mujer se derrumbase: "Yo ya tengo ganas de vivir un poquito. Salir, disfrutar, vivir... Vivir, que hace muchos años que no...". La soltera rompió a llorar y tuvo que parar de hablar. "Pues hay que empezar a vivir", le dijo Sobera, mientras la abrazaba y animaba. Al final, el presentador de Cuatro le terminó sacando que, además de no haber podido apenas disfrutar de la vida, se siente realmente sola. Y es que, la mala suerte que ha tenido con su única pareja o haberse volcado en su trabajo para desconectar de sus problemas, la llevaron a no tener apenas relaciones sociales con la que distraerse.

Fefi se abre en #FirstDates3J: “Mi ex hace 10 años que se fue a comprar tabaco y no volvió”



https://t.co/WvxZpmMynd — Cuatro (@cuatro) July 4, 2023

"Mi madre murió y me entró un poquito de depresión, y mi niña era pequeña, y me dediqué mucho a mi trabajo y a mi hija. Me volqué con mi trabajo para superar un poco el tema del fallecimiento de mi madre. Y ahora quiero empezar de nuevo", confesaba Fefi a las cámaras del programa. Sin embargo, la cita que tenía First Dates preparada para ella no surtió efecto. El soltero criticó a sus espaldas que no tuviera mundo corrido, "esta mujer no tiene vida, no tiene nada que contar", más allá de preocuparse por los motivos. Los dos decidieron no tener una segunda cita por completa incompatibilidad.