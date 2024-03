La diputada del PP que deja muda a Ana Pardo de Vera: “¿Hablamos de tu hermana?”

La periodista llama "miserable" a la popular Ana Vázquez cuando le recuerda que su hermana es testigo del caso Koldo: "¿Se puede hablar de la familia de Feijóo y Ayuso y no de la tuya?".

Lo que no quieras para ti no lo hagas para los demás. Si hablas de la familia de los demás, no esperes que luego no hablen de la tuya y más cuando tienes cosas que callar. Esta lección tan básica de la vida parece que no la aplican los miembros del equipo de opinión sincronizada sanchista en su campaña contra Ayuso y Feijóo para tapar el caso Koldo, como es el caso de la periodista Ana Pardo de Vera, que perdió los papeles cuando la diputada del PP, Ana Vázquez, le recordó sus lazos familiares.

Ana Pardo de Vera hablaba de la hermana de Alberto Núñez Feijóo en el programa Todo es mentira de Cuatro cuando la diputada popular Ana Vázquez le señala “que tú hables de hermanos cuando acaba de ir a declarar tu hermana, es muy fuerte lo que estáis haciendo”. Esta frase hace que la periodista y alto cargo del diario Público se ponga fuera de sí contra la diputada en tono amenazante.

“No te atrevas a hablar de mi hermana y mezclarla con estos temas”, responde Ana Pardo de Vera cuando le hacen memoria de que su hermana era directora de Adif cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes y ha ido a declarar como testigo del caso Koldo por los contratos de compra de mascarillas presuntamente con mordidas.

“Entonces qué haces diciendo de la empresa de la hermana de Feijóo, pues yo diré lo que ha hecho tu hermana que fue a declarar por la compra de mascarillas”, desmonta Ana Vázquez a Ana Pardo de Vera cada vez más nerviosa. “Entiendo que tengáis que salvar a Begoña Gómez, la mujer del presidente, de toda la corrupción en la que está metida, pero poner el ventilador no es oportuno”, continúa la diputada del PP.

“Estás mal de la cabeza”, suelta Ana Pardo de Vera totalmente fuera de sí a Ana Vázquez, que le recuerda que “indecente es lo que has hecho tú, mencionar a toda la familia de Feijóo”. La periodista de Público amenaza a Ana Vázquez con ponerle una querella y le llama “miserable”. Tras el encontronazo en el programa de Risto Mejide, las redes han ardido con comentaros como que “ella se pueden tirar meses hablando del hermano de Ayuso, pero ni medio segundo de la hermana de Ana Pardo de Vera, ha probado su propia medicina”.