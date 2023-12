Lío entre las hermanas Pardo de Vera por el fichaje por un fondo buitre

La periodista de 'Público' siempre se ha mostrado muy critica contra los fondos de vivienda y su hermana le habrá dado un disgusto convirtiéndose en presidenta de una de ellos.

La comida de Navidad de la familia Pardo de Vera de este año 2023 seguramente no será de las más calmadas. A no ser que la periodista de Público, Ana Pardo de Vera, sea completamente capaz de separar sus opiniones e ideas del ámbito familiar, es probable que no esté muy contenta de que su hermana, Isabel Pardo de Vera, probablemente se convierta en la presidenta de un fondo inmobiliario o también llamado “fondo buitre”.

La que fuera secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta que la crisis provocada por la chapuza de los nuevos trenes del norte de España que no cabían por los túneles se la llevó por delante, estaría muy cerca de encontrar nuevo trabajo. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) la ha propuesto para ser su nueva máxima dirigente tras la salida de Joan Clos -al exministro de Industria, Turismo y Comercio y ex alcalde socialista de Barcelona- del puesto.

Una decisión que, según informa El Confidencial, tendrá lugar el próximo 20 de diciembre. De confirmarse la noticia, su hermana Ana no estará muy contenta con la misma. Y es que, la periodista se ha mostrado en muchas ocasiones contraria a este tipo de fondos de inversión que se especializan en comprar deuda o activos financieros de empresas en dificultades económicas. En este caso estamos hablando de una organización que representa los intereses de fondos inmobiliarios como Blackstone, Ares o Castlelake.

Para quien no lo sepa, estas dos Pardo de Vera son hermanas. Nunca aceptéis la menor lección moral de este tipo de gente. pic.twitter.com/HO2OQvzXPh — Pastrana (@JosPastr) December 15, 2023

El principal escollo que se encuentra ahora en el camino de la que también fuera presidenta de Adif entre los años 2018 y 2021, es conseguir el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses de altos cargos. Y es que, antes de confirmarse en su nuevo puesto, esta entidad debe analizar incompatibilidades por su reciente pasado en un ministerio.