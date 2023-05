Pablo López dice adiós a La Voz Kids con la vista puesta en la vuelta de Bisbal

La cuarta ronda de las audiciones a ciegas de "La Voz Kids" ha concluido con la despedida oficial de Pablo López y con la vista puesta en el regreso de David Bisbal al programa.

"La Voz Kids" sigue con sus audiciones a ciegas con la cuarta ronda, en la que los coaches le dieron una segunda oportunidad a Lennon Jon y en la que el protagonista absoluto fue Pablo López, que se despidió del programa para dejar sitio a David Bisbal, que por fin se reincorporará al programa la próxima semana. Recordemos que el malagueño llegó al programa para sustituir a David Bisbal al comienzo de la edición, al no poder asistir el almeriense por problemas de salud.

Pero ahora que Bisbal se ha recuperado, Pablo López tenía que vivir un momento muy duro y emotivo del programa, su despedida. Una despedida en la que los otros tres coaches le han dedicado palabras muy bonitas.

Los tres coaches se rindieron ante Pablo López

Sebastián Yatra, con quien también compartió asiento en la pasada edición, confesó que la marcha de Pablo López le provocaba tristeza: "Con Pablo siempre me lo paso bien. Es como el humo, porque entra en todos lados y llega al corazón. Lo adoro, lo extraño cuando no está. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta de que estés aquí? Que te vas".

Aitana también le quiso dedicar unas bonitas palabras, y además puso en valor lo que Pablo había conseguido para Bisbal: "Ha sido muy bonito compartir esto con Pablo López, porque de repente, como que 'La Voz Kids' nos ha regalado el tener un quinto coach. Creo que Pablo ha sido clave para David, al final él solo también hubiera formado un equipazo, pero si ya tienes dos pedazo de artistas haciendo equipo, quieras que no, va a salir mejor el equipo. Va a ser inevitable".

Por último Rosario Flores también quiso alabar al artista malagueño, de quien dijo que "es un compañero maravillo y me ha dado mucha tranquilidad, me ha hecho sentirme muy bien". Unas palabras tras las que llegó el momento en el que Pablo se marchaba: "Hasta aquí esta andadura especialísima, como todo lo que pasa en 'La Voz Kids', pero más especial todavía".

Además, Pablo quiso hacer un repaso de lo que había conseguido para el equipo de David, por lo que se mostró muy orgulloso, y darle un ánimos al de Almería: "Estoy muy orgulloso de las diez voces que guardo para David. Te quedan dos bloqueos. A por todos. Te quedan cinco niños por escoger todavía. Son diez maravillosas voces, y de esos quince, estará evidentemente el ganador de 'La Voz Kids'".