El resurgimiento de Victoria's Secret Fashion Show pero sin ángeles

La marca Victoria's Secret fue fundada en 1977 por Roy y Gaye Raymond en San Francisco, California. La idea detrás de la marca era crear una tienda de lencería que fuera más elegante y sofisticada que las tiendas de lencería tradicionales.

En 1982, la marca fue vendida a la compañía de ropa interior Limited Brands (ahora conocida como L Brands), y se expandió rápidamente en todo Estados Unidos. La marca se hizo famosa por sus campañas publicitarias provocativas y su enfoque en la sensualidad y la feminidad.

En 1995, la marca Victoria's Secret decidió organizar un desfile anual de moda para presentar su colección de lencería. El primer desfile se llevó a cabo en el Plaza Hotel de Nueva York y fue un éxito rotundo. Desde entonces, el desfile se convirtió en un evento anual y se celebró en varias ciudades de todo el mundo, incluyendo Cannes, Londres, Miami y Shanghái.

El desfile se convirtió en un espectáculo de moda icónico que presentaba a algunas de las modelos más famosas del mundo, conocidas como "ángeles de Victoria's Secret". Las modelos llevaban lencería diseñada exclusivamente para el desfile, así como alas de ángel y otros accesorios elaborados. Además de la presentación de la colección de lencería de Victoria's Secret, el desfile también presentaba actuaciones en vivo de artistas famosos, como Justin Timberlake, Rihanna y Katy Perry.

Sin embargo, a pesar del éxito del desfile, la marca también fue objeto de críticas por su enfoque en la sexualización de las mujeres y la falta de diversidad en cuanto a tallas y orígenes étnicos. En 2018, la marca recibió una reacción negativa después de que el director de marketing de L Brands, Ed Razek, hizo comentarios controvertidos sobre la inclusión de modelos transgénero y de talla grande en el desfile.

La historia de la marca Victoria's Secret Fashion Show es una historia de éxito y controversia. El desfile se convirtió en un evento icónico en el mundo de la moda y la cultura popular, pero también recibió críticas por su enfoque en la sexualización de las mujeres y su falta de diversidad. La decisión de cancelar el desfile en 2019 marcó un cambio importante para la marca y señaló la necesidad de una mayor inclusión y diversidad en la industria de la moda.

El 4 de marzo la marca anunció que su famoso Fashion Show hará su come back a finales de 2023. Esta noticia pilló por sorpresa a todos sus fanáticos que llevan cuatros años esperando este regreso. Otros no están tan contentos de que vuelva el desfile, cuestionando si esta pausa sirvió para mejorar el aspecto monótono que mostraba de sus modelos super delgadas. Una de estas críticas estuvo hecha por la cantante Lizzo, que mediante su cuenta de twitter compartió su opinión, explicando lo que todos muchos de nosotros estábamos pensando desde nuestras casas.

"Esta es una victoria para la inclusión por el bien de la inclusión. Pero si las marcas comienzan a hacer esto solo porque han recibido una reacción violenta, ¿qué sucederá cuando las 'tendencias' cambien nuevamente? ¿Los directores ejecutivos de estas empresas valoran la verdadera inclusión? O ¿Solo valoran el dinero?” Añadió la estrella del pop.

