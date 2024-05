Kia traslada lo mejor de su diseño al Picanto

La influyente filosofía de diseño "Opposites United " de Kia llega a su coche más urbano y dota al Picanto de una imagen atrevida. Además mejora su calidad interior y ofrece 2 motores.

El Picanto es uno de los modelos más vendidos de KIA en varias regiones del mundo y sigue siendo uno de los favoritos entre los conductores europeos del segmento A, que valoran los trayectos cortos y el acceso a un espacio de aparcamiento limitado. Dentro de este entorno, el renovado Picanto ofrece un gran conjunto de características y dispone de serie de más funciones que nunca. Todo ello con el mejor diseño de la marca, que recientemente acaba de volver a ganar con el KIA EV9 el premio "Best of the Best" en la categoría Coches y Motocicletas de los premios Red Dot: Diseño de Producto 2024.

El éxito en el más alto nivel de este certamen mundial de diseño reconoce la contribución de KIA como marca, y del EV9 en particular, a la hora de establecer estándares excepcionales de innovación en el diseño. El premio Red Dot: “Best of the Best”, que se concede solo a los diseños más pioneros, confirma una vez más el éxito del equipo de diseño de la marca coreana en la creación del EV9, el primer SUV eléctrico insignia de la marca.

El EV9 representa la esencia de la filosofía de diseño "Opposites United" de KIA , con una combinación armoniosa de diseño futurista, tecnología avanzada y valores sostenibles, y ese ADN la marca perteneciente al Grupo Hyundai Motor lo ha querido trasladar a su modelo más asequible, el pequeño Picanto, que en su versión de 2024 llega más atractivo y equipado que nunca. Aprovecha la tensión creativa generada por los valores divergentes de la naturaleza y la modernidad, para ofrecer un conjunto armonioso. El resultado es una imagen futurista con un estilo moderno y deportivo.

"Desde profesionales urbanos en activo, hasta adultos jóvenes que utilizan su primer coche: en parte, el éxito duradero del Kia Picanto es su atractivo para un público muy amplio", señala Sjoerd Knipping, Vicepresidente de Producto y Marketing de KIA Europa. "En una época en la que las sociedades luchan contra el aumento de los precios, en la que los debates sobre el espacio urbano y la calidad de vida son cada vez más intensos, el nuevo Picanto permite a los clientes disfrutar de la libertad que aporta el movimiento".

El nuevo Picanto permitirá elegir entre las versiones de entrada y el GT-line. El deportivo GT-line encarna las aspiraciones de la marca Kia y combina un exterior elegante con tecnología avanzada. Se ofrecerá con dos motores de gasolina de 1,0 o 1,2 l de cilindrada. El de 1,0 l es una buena opción para los clientes que valoran la eficiencia por encima de todo, mientras que el motor de 1,2 l es preferible para quienes deseen más potencia, especialmente para conducir por carretera. Ambos motores impulsan las ruedas delanteras mediante una caja de cambios manual de cinco velocidades o la muy interesante manual automatizada de KIA.

El Picanto 2024 incorporará de serie un sistema de navegación con pantalla táctil "flotante" de 8 pulgadas (20 cm) y Kia Connect integrado, así como una pantalla digital de alta resolución de 4,2 pulgadas (11 cm) en la instrumentación. El nuevo Picanto tendrá incorporados los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de KIA, así como una serie de dispositivos de seguridad activa para mejorar la protección de los ocupantes. Esta dotación lo convierte en uno de los coches más seguros de su clase. Su precio parte de los 16.525 euros con descuentos.