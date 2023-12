Benassal recibe 54.000€ de la Diputación para luchar contra la despoblación

Marta Pitarch, portavoz del PP, considera que vivir en un pueblo “debe dejar de ser sinónimo de limitaciones para empezar a serlo de oportunidades

El Grupo Municipal del Partido Popular de Benassal ha celebrado la inversión de 54.321 euros que la Diputación Provincial de Castellón ha aprobado en el marco del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra la despoblación.

El pasado 14 de diciembre el Gobierno Provincial que lidera la primera mujer al frente de la institución, Marta Barrachina, hacía pública la resolución con la concesión de los fondos. Un acuerdo que el Boletín Oficial de la Provincia emitía y que reconocía la inyección de 1.957.952 euros para el conjunto del territorio al que se suma otro fondo con igual presupuesto por parte de la Generalitat Valenciana.

El acuerdo “nos permite seguir mirando al futuro”, ha señalado Marta Pitarch, portavoz del PP en Benassal. “Es una inyección de vida para quienes como nosotros creemos en todas las fortalezas de nuestro pueblo y consideramos que es la mejor tierra donde vivir”. Porque tal y como ha relatado la portavoz del PP en la localidad, “mi pueblo tiene mucho futuro por delante y lo vamos a conseguir con inversión que nos permitan desarrollar iniciativas y poner en valor el talento y el emprendimiento de nuestros vecinos”.

Para la regidora del PP, vivir en el interior “debe dejar de ser sinónimo de limitaciones para empezar a serlo de oportunidades”. En este sentido, “la sensibilidad con la que la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón está imprimiendo las políticas de la institución es fundamental para avanzar y no retroceder. Porque la amenaza de la despoblación es una constante contra la que no cabe tregua. Hay que trabajar día a día para no ceder al abandono y la desaparición de nuestros pueblos”.

En este sentido, desde el Grupo Municipal del PP en Benassal, Marta Pitarch se ha mostrado confiada y decidida a “seguir sumando por nuestro municipio”. “El nuestro es un pacto con Benassal y, por ello, el equipo de gobierno del PSOE sabe que cuenta con nuestro apoyo para defender cualquier inversión o proyecto que nos sume y luchar por la llegada de ayudas y subvenciones. El bienestar y los servicios de nuestros vecinos son lo único que importa”, ha declarado la edila.