Conoce las fobias más comunes y las más curiosas

Actualmente hay catalogadas más de 470 fobias, así que es fácil que padezcas alguna o que conozcas a alguien que siente un miedo irracional ante determinadas situaciones

El miedo es una emoción básica que nos ayuda a protegernos y, por lo tanto, a sobrevivir. Si él, el sentido de precaución hacia situaciones que nos podrían causar la muerte no existiría. El problema llega cuando ese miedo es irracional porque aparece ante situaciones, objetos, personas o animales que no suponen un peligro real y nos incapacita para reaccionar de una manera lógica ante ellos. Es entonces cuando se denomina fobia.

Síntomas de las fobias

El principal síntoma de las fobias es la ansiedad severa que se traduce en sudoración excesiva, aceleración del ritmo cardiaco, temblores, mareos y malestar general. A eso hay que sumarle otros factores de carácter psicológico como los pensamientos distorsionados, sensación de irrealidad y sentimientos de repulsión y de pánico incontrolable.

Las 5 fobias más habituales

- Aracnofobia- es el miedo a las arañas. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida en todo el mundo

- Aerofobia- También se conoce como aviofobia, y es el terror a volar y la fobia más extendida en España. Aunque son muy pocas las personas que se suben a un avión sin ciertas dosis de temor, cuando el miedo es incontrolable y nos impide utilizar este medio de transporte está muy claro que somos aerofóbicos

- Agorafobia- malestar que genera estar en situaciones o lugares con mucha gente alrededor en los que la persona siente que está atrapada, que no puede salir, o en los que de alguna manera piensa que está desprotegida. Es una de las fobias, que de no tratarse, puede convertirse en verdaderamente incapacitante hasta el punto de impedir a la persona que la padece salir de su casa.

- Claustrofobia- Es la incapacidad para soportar los espacios cerrados, especialmente aquellos lugares que son pequeños y donde no hay puertas o ventanas como ascensores, cuevas, túneles, el metro o las máquinas de resonancia magnética.

- Acrofobia- es otra de las fobias frecuentes. Está relacionada con las alturas aunque no hay que confundirla con el vértigo. Quienes la padecen sienten una angustia terrible a estar en lugares elevados como balcones, miradores, precipicios, suelos acristalados, puentes y pasarelas o escaleras con rendijas a través de las cuales se puede ver el suelo. Curiosamente, no causa pánico en lugares en los que no hay cerca una pared vertical por lo que los acrofóbicos no suelen tener problemas a la hora de subir a un avión.

10 de las más curiosas

- Hafefobia- Consiste en el rechazo absoluto a tocar o ser tocado por otras personas. Suele tener su origen en alguna experiencia traumática como puede ser una violación.

- Macrofobia- Esta fobia incapacita a quien la padece a soportar colas y largas esperas.

- Kompounofobia- Es el pánico a vestir, tocar e incluso hablar de los botones

- Crometofobia- Es la angustia extrema ante el hecho de gastar dinero, sea cual sea la cantidad.

- Omfalofobia- Quienes tienen esta fobia no soportan ver ombligos. Ni siquiera el suyo propio

- Eisoptrofobia- Provoca un miedo irracional a verse reflejado en un espejo

- Tripofobia- La tripofobia es el miedo a todo aquello que contenga un conjunto de círculos o agujeros, desde un panal de abejas a un ladrillo.

- Catisofobia- Esta es otra de las verdaderamente incapacitantes, ya que te impide estar un rato sentado e, incluso, en casos extremos, provoca ansiedad extrema ante el mero hecho de sentarse

- Enofobia- Es la angustia a tomar, oler y hasta a ver el vino.

- Lacanofobia- ¿Se puede sentir ansiedad y un rechazo irracional hacia los vegetales?. Pues si, y se llama lacanofobia. Quienes tienen esta fobia no pueden comer, tocar ni ver ningún tipo de vegetal

Las 5 que seguramente conoces pero quizá no sepas cómo se llaman

- Los gérmenes y la suciedad pueden ser un peligro potencial, pero si se convierten en tu obsesión es muy probable que padezcas misofobia

- Si lo que te provoca miedo, angustia y ansiedad son las marionetas, los títeres y los muñecos articulados , lo que padeces es pupofobia.

- ¿Te aterrorizan los payasos? si la respuesta es afirmativa, la tuya es la coulrofobia.

- Los gatos pueden ser animales encantadores...menos para los que tienen ailurofobia, que es precisamente el miedo absoluto ante la presencia de un minino.

- La hematofobia no solo implica el miedo a la sangre sino también a las heridas y cortes en sentido general.