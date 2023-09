Moreno en alerta por el "mal camino" del Gobierno con los regantes de Doñana

El presidente andaluz es consciente de que el plan del actual Ejecutivo en funciones es tumbar la ley de regadíos que se aprobará con la mayoría del PP y Vox en octubre en el Parlamento.

La ley de regularización de regadíos de la Corona Norte de Doñana afronta su recta final y se debatirá en la sesión del pleno del Parlamento andaluz el próximo 10 de octubre, para aprobarla definitivamente, algo que previsiblemente ocurrirá debido a que el PP tiene mayoría absoluta y cuenta con el apoyo de Vox, que también impulsa la inicitiva.

Así que con toda seguridad, la ley recibirá luz verde en la Cámara andaluza, aunque su recorrido puede ser corto si el Gobierno central decide ponerle freno. Para ello, tendrá que acudir a los tribunales, algo que ya planteó la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que 'amenazó' con tumbar la ley en el Tribunal Constitucional y trasladar a la Junta las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que aunque el Gobierno central está en "su derecho" a recurrir la Ley de regadíos en la corona norte del Condado de Huelva, sería "mal camino", y lo ha emplazado a dialogar y plantear una alternativa.

Sin embargo, no parece que ese diálogo se vaya a producir, ya que hasta el momento desde el resto de partidos lo único que se pide es la retirada de la iniciativa en su totalidad, sin ofrecer ninguna propuesta a los problemas para los agricultores onubenses que se dedican a la producción de fresas. Tampoco son fluidas las relaciones entre el Estado y la Junta, por lo que si no se produce un cambio de Gobierno, la ley no parece que vaya a tener mucho futuro, ya que tanto la ministra como el propio Pedro Sánchez han mostrado su rotundo rechazo a la medida e incluso difundieron un boicot contra la fresa de Huelva.

Un problema enconado

En declaraciones a Onda Cero, Moreno ha insistido en defender que esa ley pretende resolver un problema "enconado" desde hace décadas de unos agricultores cuyas tierras no forman parte ni del Parque Nacional ni natural de Doñana, sino que se encuentran a 35 kilómetros, y a los que los anteriores gobiernos del PSOE-A no dieron una solución para sus regadíos.

Además, el líder andaluz ha reiterado que la ley no permite recurrir a aguas del subsuelo, sino que establece que esos regantes sólo podrán hacer uso de agua superficial, a través del trasvase del río Tinto-Odiel-Piedras. "¿Dónde está el problema?", ha preguntado Moreno, apuntando que no pueden echarle a él la "responsabilidad", cuando está tratando de resolver un problema.

Ha indicado que nadie puede dudar de su compromiso medioambiental, cuando su Gobierno va a llevar a cabo la "acción mas potente" para la protección de Doñana, como es la compra de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma, de las que 3.000 son humedal.

Sin miedo a acaparar el foco de atención

Una de las últimas polémicas a cerca de la ley de regadíos ha sido la fecha elegida para su debate, que en un primer momento se fijó para el pleno del 26 y 27 de este mes, coincidiendo con la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. En el último minuto, el PP rectificó y retrasó al 10 de octubre el debate ante las críticas de la oposición, que han intentado hacer ver que los 'populares' intentaban desviar el foco de atención.

En referencia a este cambio de última hora, Moreno ha defendido que el debate final no debe coincidir con el de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. "No tengo nada que ocultar, y lo retrasamos para que sea un debate con la atención mediática que se merece", ha indicado.

Ha insistido en hacer un llamamiento al Gobierno central para dialogar sobre este asunto y que ponga alternativas sobre la mesa, y ha criticado que el PSOE-A no haya presentado ni una sola enmienda a la proposición de ley. Sobre la posición de la Unión Europea en este asunto, ha indicado que está muy "condicionada" por el Gobierno central, lo que "ha jugado muy en contra".