El desencuentro en Sevilla entre el ministro Óscar Puente y el alcalde se agrava

El 'culebrón' en redes sociales se traslada a la capital hispalense, donde se ha consumado el 'plantón' del ministro de Transportes al regidor José Luis Sanz que lo califica de "desprecio".

La falta de entendimiento entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, da para un nuevo capítulo de lo que ya se ha convertido en un 'culebrón político' que arrancó en las redes sociales y este viernes tiene como escenario la capital hispalense.

El ministro del Gobierno de Sánchez ha visitado Sevilla, como anunció al regidor a través de un rifirrafe en redes sociales, pero no ha querido reunirse con el alcalde del PP que le había solicitado por carta (en dos ocasiones) la necesidad de buscar soluciones a los problemas de las infraestructuras pendientes. La primera de las misivas de Sanz a Puente fue la que desató la tensión entre ambos, ya que según denunció el alcalde fue bloqueado en la red 'X' por el ministro al trasladarle la reclamación por carta.

Por su parte Puente negó el bloqueo y avisó que este viernes visitaba la capital y así lo ha hecho, pero no ha querido mantener una cita con el alcalde que ha valorado esta actitud como un "desprecio a los sevillanos" y un nuevo "agravio a la ciudad". A pesar del 'plantón', José Luis Sanz, que ha comparecido arropado por el PP sevillano, no piensa tirar la toalla y va a seguir reivindicando las comunicaciones y proyectos que dependen de Puente.

Hoy el ministro @oscar_puente_ viene a Sevilla y no se quiere sentar con el alcalde de la capital de Andalucía para hablar de las infraestructuras pendientes.



Puente no se corta con el alcalde de Sevilla

Del otro lado, el ministro Puente ha preparado bien el terreno antes de su visita a Sevilla para no llegar con las manos vacía y un "ninguneo" al alcalde y ha anunciado la licitación de las obras de dos tramos de la S-40 "de aquí a cinco meses".

El ministro además ha respondido a la petición del regidor popular de reunirse con él usando un tono de lo más ácido y afirmado que "está invitado a los actos que hemos convocado y yo encantado de verme con él", pero "lo que no me gusta es que me pidan una reunión como si me pidieran un duelo al sol. Yo creo que esas no son las formas", ha subrayado.

Así lo ha expresado el ministro en una entrevista en la cadena Ser donde ha asegurado que "cuando alguien quiere verse conmigo, yo no tengo ningún problema. Es que ¿cómo no me voy a reunir con el alcalde de Sevilla? Lo que no me gusta es que me desafíen públicamente a una reunión", ha incidido, olvidándose de la carta que José Luis Sanz asegura que le envió antes de la polémica en redes sociales.