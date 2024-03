Espadas 'se escurre' de Sánchez tras el chantaje catalán y va en busca de Moreno

El secretario general del PSOE-A se ve acorralado por el agravio que propone el presidente de Cataluña hacia Andalucía y tira de "postureo" lanzando propuestas al líder de la Junta y del PP.

La propuesta de una financiación diferente para Cataluña con respecto al resto de las comunidades autónomas ha caído como "un misil" sobre la solidaridad interterritorial y el principio de igualdad entre ciudadanos. Así ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP) la reclamación de su homólogo en la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que exige al Gobierno de Sánchez asumir el 100% de la recaudación de los impuestos.

Desde la Junta y el PP andaluz, con su presidente a la cabeza, plantan cara a los nuevos "privilegios" para los catalanes, al considerar que "estamos ante una seria amenaza al principio de igualdad entre españoles". Una postura que, por primera vez, se atreve a reconocer hasta el mismo secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que se ha visto acorralado por los efectos y reacciones ante el último 'chantaje' de los independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tan bochornoso es el asunto, que Espadas, que ejerce también como portavoz del PSOE en el Senado y ha 'tragado' por la Ley de amnistía, el bloqueo de los presupuestos o el traspaso de competencias, sabe que esta vez tiene una única salida. Así que ha propuesto este jueves a Moreno responder a la iniciativa del presidente de la Generalitat con un acuerdo entre todas las comunidades de régimen común gobernadas por PP y PSOE.

Espadas hace propio el discurso de Moreno

Espadas va suavizando su apoyo hasta ahora sin fisuras a Sánchez y 'saca los pies del tiesto'. Se atreve a animar a la Junta de Andalucía a "defender siempre sus intereses" en materia de financiación autonómica. Algo que han reiterado sin cesar tanto el presidente de la Junta como el portavoz y los consejeros y que hace suyo Espadas porque sigue perdiendo respaldo ciudadano.

El líder socialista habla de que el modelo de financiación autonómica "hay que re visarlo, es urgente y una asignatura pendiente", de la misma forma que el Gobierno andaluz. Pero se olvida que esa "asignatura pendiente" a la que se refiere es responsabilidad de su compañera de partido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Espadas parece repetir en su última intervención las palabras de Moreno y afirma: "Tenemos que tener la altura de miras, y es lo que le he trasladado a Aragonès, de entender que lo que uno defiende legítimamente, como él puede defender una financiación singular para Cataluña, no se puede hacer a costa de la financiación de los demás", ha añadido el portavoz del PSOE, que ha insistido al presidente catalán en que "lo mismo que yo no le pido que su financiación esté a costa de la de Andalucía, no se lo pediré nunca, no voy a aceptar que la de Cataluña, de alguna manera, menoscabe la financiación de Andalucía".

El PP critica el "postureo" de Espadas

El volantazo de Espadas en su postura sobre soberanía fiscal y su urgencia por reformar la financiación ha sido calificada por el Partido Popular de "electoralista" y "puro postureo". Así lo ha manifestado el secretario andaluz del PP, Antonio Repullo, que aprovechando la buena sintonía que parece ahora mostrar el socialista le ha reclamado también otras deudas con Andalucía, como el fondo de nivelación por haber estado financiado por debajo del resto de comunidades.