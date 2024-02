Marlaska ni dimite ni ve falta de medios aunque los agentes iban en zódiac

Las declaraciones del ministro de Interior parecen una 'burla ' a las fuerzas de seguridad, más aún después de ver la lucha desigual y mortal de los agentes contra el narcotráfico.

Las imágenes de la muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate no dejan dudas de la batalla desigual a la que se enfrentan los cuerpos y fuerzas de seguridad contra el narcotráfico. Los delincuentes campan a sus anchas en el Estrecho de Gibraltar y en el río Guadalquivir y trafican con drogas y personas a plena luz del día, porque se sienten impunes y con más recursos que sus perseguidores, que en este caso iban en una zódiac.

Pero la visión que tiene el máximo responsable del ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, es muy distinta a pesar de que los sindicatos de los cuerpos de seguridad reclaman medios y efectivos y piden su dimisión inmediata, al igual que el PP y Vox.

El ministro del Interior ha asegurado este lunes que no se plantea dimitir tras los dos "asesinatos" de guardias civiles en Barbate (Cádiz), un trágico suceso que ha desligado de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional.

"No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", ha dicho.

El ministro niega los recortes a pesar de la zódiac

Frente a las críticas por el uso de una zódiac mucho más pequeña que la narcolancha en Barbate o de la desestructuración hace años de la unidad OCON-Sur, el ministro ha defendido que los medios policiales ahora "no tienen nada que ver con la política absolutamente ajena a la seguridad de los Gobiernos del PP", reiterando que su compromiso es seguir con esta política frente a esta forma de criminalidad.

Fuentes de Interior han subrayado que "no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan del Estrecho", ya que los 150 agentes de refuerzo que estaban en OCON-Sur en 2018 pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona y, además, existe un centro de coordinación e inteligencia que responde a las siglas de CRAIN. Sin embargo, el portavoz de la asociación Jucil de la Guardia Civil, Agustín Leal, ha levantado sospechas sobre los intereses ocultos del ministerio al desmantelar el grupo.