Moreno no se resigna a perder ante los intereses personales de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía saca el aval de ocho millones de andaluces para enfrentarse al agravio que le espera si Sánchez revalida el Gobierno y que frenará con armas legales.

El líder del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha sido de los primeros en intervenir este jueves en la reunión de presidentes autonómicas en el Senado. Sus palabras han sido todo un llamamiento a la cordura, dirigidas a un Gobierno en funciones ausente, y a la igualdad entre territorios.

Moreno lo primero que ha hecho es agradecer la presencia del presidente catalán en la Cámara, Pere Aragonés, para justo a continuación afear que no escuche al resto de los intervinientes, ya que ha soltado su discurso y se ha marchado. Para el líder andaluz este tipo de comportamientos sólo conduce al aislamiento de Cataluña y no debe hacerlo al ser "una parte fundamental de España". "Yo he venido a defender España. Una España con Cataluña. Qué lástima que nadie del Gobierno de España haya venido a defender lo mismo".

El presidente de la Junta, con el aval de los más de ocho millones y medio de españoles a los que representa, se ha mostrado convencido de representar la sensibilidad de la gran mayoría de los andaluces que se sienten orgullosos de ser españoles, que quieren una España unida y que aman a Cataluña. "Y, porque la aman, la quieren dentro de España. En condiciones de igualdad. Ni más ni menos".

Moreno eleva el tono al referirse a Sánchez

Según el presidente de Andalucía, el Gobierno de todos los españoles no puede decidirse en contra del interés general y del bien común y señala que la amnistía "es un retroceso en la calidad de nuestra democracia, un retroceso en la credibilidad de las instituciones y un retroceso en la igualdad entre españoles".



En su opinión, conceder una amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución, el pilar fundamental sobre el que se fundamenta nuestra democracia, sería mucho más que un indulto. "No sería perdonarlos, sino pedirles perdón", ha añadido Moreno.

La amnistía es un retroceso en la igualdad entre españoles. Sería dar la razón a los que niegan que nuestro país es un Estado democrático.



Y todo, por el interés de una persona en seguir en la Moncloa.



No se puede pactar la Presidencia con los que quieren debilitar España. pic.twitter.com/rF7Qp2nuF8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 19, 2023

Pero ha ido más allá y alerta de que el escenario se torna "aún más resbaladizo" cuando una decisión política tan trascendental "se toma solo por el interés de una persona para seguir en el cargo de presidente del Gobierno. Nos cueste lo que nos cueste".

Andalucía luchará ante el agravio económico

Para el líder del PP-A, detrás de las cesiones a los partidos independentistas a cambio de la Presidencia del Gobierno está la quiebra de la igualdad entre españoles: está la consagración de ciudadanos de primera y de segunda y la asunción por parte del Gobierno de España de que en nuestro país hay ganadores y perdedores.

Pero el presidente de la Junta no está dispuesto a ser del bando de los perdedores y se 'planta' ante los posibles agravios que sufrirá la comunidad, como la financiación de las comunidades autónomas y los Presupuestos Generales del Estado, al haberlos convertido Sánchez en "moneda de cambio" en una negociación.

Moreno 'dispara' y usará todos los mecanismos legales para frenar la injusticia que se avecina, como es el caso del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es injusto con Andalucía y supone un agravio acumulado que supera los 15.000 millones de euros desde 2009, ha cifrado Moreno.