Moreno tacha de "mediocre" al Gobierno y Espadas sale a tapar a Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sido contundente en sus declaraciones al respecto del conflicto que actualmente enfrenta al Estado de Israel y a la organización terrorista palestina Hamás y del posicionamiento del Gobierno de España en el mismo: "Papel mediocre".

Moreno ha lamentado que "España, siendo siempre un país de puerta entre Europa y África, y además ostentando la presidencia de la Unión Europea, tenga un papel tan bajo, tan mediocre como el que estamos teniendo en este asunto tan importante", según ha opinado.

El líder del PP andaluz ha dicho así que echa "en falta la voz de un país" como España, que es "un país de concordia", y ha sostenido que "la falta de criterio que hay en el propio" Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, "las controversias" que percibe en el propio Gobierno de Pedro Sánchez, "impiden, limitan de una manera muy clara, la posibilidad de que España ejerza un papel destacado en la búsqueda de una solución pacífica a este grave conflicto", ha concluido Juanma Moreno.

Durante sus declaraciones, Moreno también ha confirmado que la administración autonómica mantiene por ahora sin cambios las ayudas que en materia de cooperación internacional dedica al pueblo palestino. El presidente ha recordado que la Junta "coopera especialmente con Iberoamérica y con países del Magreb y del mundo árabe", entre los que ha citado expresamente a Marruecos, y también al "pueblo palestino", y ha confirmado que "esas ayudas están en vigor" y "se están trabajando".

Moreno ha puntualizado que la Junta sigue en este caso "la pauta" que se marque desde el Gobierno de España y, "sobre todo", por parte de "las autoridades europeas, que son las que van marcando la política en materia de cooperación en el exterior con países que están en conflicto o en guerra, como pueden estar en este caso" Israel y Hamás, ha abundado.

Las declaraciones de Moreno no han gustado nada al líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha tratado de defender a Sánchez y sus socios de Gobierno con un argumento de lo más débil, después de ver como la ministra Ione Belarra es reprobada por la embajada israelí en España por aliarse con el terrorismo o exigir al presidente en funciones que retire las relaciones diplomáticas con Israel.

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp