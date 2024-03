El PP pide respuestas concretas al PSOE andaluz por la conexión del caso Koldo

Los 'populares' han acorralado con los últimos datos de la investigación a los socialistas andaluces y le exigen explicaciones al subdelegado del Gobierno de Sánchez y Espadas por la trama.

El Partido Popular de Andalucía ha puesto 'cara a cara' al PSOE contra la corrupción y pide directamente explicaciones a los socialistas andaluzas por el caso Koldo, después de las últimas informaciones aparecidas sobre la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en la que se hace constar que la persona de máxima confianza del delegado del Gobierno del PSOE en Andalucía intercambiaba mensajes con uno de los cabecillas de la trama.

Al respecto el vicesecretario de Organización Alejandro Romero ha señalado que considera “incomprensible cómo todavía el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía no ha dado una sola explicación sobre cuáles han sido las relaciones que personas de su gabinete personal han estado manteniendo con la trama Koldo y Ábalos”. Romero ataca al PSOE y ha utilizado el contenido de la investigación: “Y leo textualmente: ‘a partir del miércoles entro como coordinador de la delegación del gobierno en Andalucía. Buen puesto, (…) ¡Así que ya sabes que somos compañeros, ya que nos paga el mismo jefe! Lo demás todo en buenas manos ".

Ante estas informaciones, el vicesecretario de Organización del PP de Andalucía ha pedido explicaciones sobre cuál es la relación de la mano derecha de la Delegación del Gobierno en Andalucía con la trama. “¿Quién es el “jefe” de la trama?, ¿Qué es “lo demás” que está en buenas manos?”. Y se ha preguntado también: “¿Qué manos son esas buenas manos?”. Y, sobre todo, “qué querían decir cuando hablaban con Koldo de ‘los nuestros’”.

Explicaciones a Espadas

Alejandro Romero considera imprescindible que el delegado del Gobierno de Sánchez en Andalucía explique a qué se dedicó ese asesor conocido como ‘Toño’, “su íntimo amigo”, durante el año y medio que tuvo despacho en la Delegación del Gobierno. “¿Por qué fue destituido?”, ha seguido cuestionándose. “¿Desde cuándo conocían en la Delegación del Gobierno de Andalucía la investigación de la UCO?” y “¿a quién está protegiendo el PSOE andaluz?”.

También ha acorralado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al que también afea su postura ante el turbio asunto. "¿De verdad Espadas no tiene nada que decir sobre este asunto; nadie en el PSOE de Andalucía sabía nada de esto?", ha planteado Romero, quien ha aconsejado al secretario general del PSOE-A que "si de verdad quiere volver a conectar con la sociedad andaluza, lo primero que debería hacer es contar la verdad y no intentar desviar la atención". "Sea honesto con los andaluces y diga la verdad", le ha espetado.

Estos fueron los mensajes entre la mano derecha del delegado del Gobierno de Sánchez con un cabecilla de #LaTrama y Koldo.



En este contexto, el vicesecretario de Organización del PP de Andalucía ha recordado que el próximo jueves se cumplirá un mes de la detención del ex asesor del ex ministro Ábalos que ha derivado en el estallido de un caso de corrupción que contabiliza ya dos decenas de detenidos, cuyas ramificaciones afectan no sólo a varios ministerios y al círculo más cercano de Sánchez, y salpican también al PSOE andaluz.