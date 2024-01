Los agricultores de Huelva confían su futuro a la "Reina maga" Teresa Ribera

Las organizadoras agrarias han querido llamar la atención de la ministra y le escriben una carta, como si se tratara de los Reyes Magos, cargada de deseos y un sarcasmo demoledor.

Parecía que reinaba la paz entre los agricultores de Huelva y el Gobierno de España, después del acuerdo por Doñana firmado entre el ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía. Pero ni el 'espíritu de Doñana' ni el navideño se contagia en estas fechas, todo lo contrario, como se puede comprobar en el tono de la carta que han escrito las organizaciones agrarias de la provincia onubense.

Colectivos como Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), integradas en la Plataforma 'Agua para el campo. Alimentos para el mundo', han escrito una carta como si fueran niños dirigiéndose a los Reyes Magos pero en este caso no irá con destino a Melchor, Gaspar o Baltasar, sino a su 'reina maga', la ministra Teresa Ribera.

Los agricultores utilizan un lenguaje sarcástico para reclamar una "solución" a los problemas del agua y un "futuro para el campo" onubense, en su carta que arranca así: "Desde el apacible reino de Huelva, tierra de agricultura próspera y tradiciones arraigadas", le escriben a Ribera "esta especial carta de Reyes, no para pedirte un camión de juguetes, ni un tren eléctrico, ni siquiera el último modelo de videoconsola" sino una "petición emocional, vital y, sobre todo, irónica".

Un tono infantil con una ironía letal

La carta real no llegará a manos de la ministra pero los colectivos la han difundido en sus redes sociales. En ella, ponen el futuro de su actividad bajo la responsabilidad de la ministra y, entre frases que parecen amables, le lanzan pullas letales. "Eres tú, Teresa, la que tiene en sus manos el mayor regalo que podríamos desear: el futuro de nuestros campos, de nuestras vidas y de las de nuestros hijos. Eres tú, nuestra particular Reina Mago, la que puede hacer que las generaciones venideras sigan teniendo el privilegio de escribir estas cartas de Reyes, de recibir juguetes, de soñar", dice la misiva antes de continuar señalando que "los agricultores de Huelva, somos gente sencilla, de sol y de tierra, de trabajo duro y de compromiso con lo que hacemos. No queremos castillos ni joyas, solo queremos que se nos escuche, que se nos considere, que se nos valore" y que "no se nos ningunee".

Querida @Teresaribera, los agricultores de Huelva tienen un mensaje para ti📜Con ironía y esperanza, te piden ser escuchados y valorados. El futuro de nuestros campos y nuestras vidas está en tus manos. ¡Ayúdanos a encontrar soluciones! 💦🌾 #AgricultoresDeHuelva @mitecogob pic.twitter.com/sAopKfGb9c — Freshuelva (@Freshuelvaes) January 5, 2024

Entre las reclamaciones insisten en las soluciones al problema de la falta de agua y piden la intervención del Ministerio de Ribera que tiene las competencias para paliar la dura situación de sequía. Y así se encomiendan a su 'reina' y se despiden con acidez de la ministra: "Por todo ello, te pedimos, en esta noche mágica y especial, que te conviertas en nuestra Reina Mago y que nos des el más preciado de los regalos: un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra tierra. Con todo nuestro cariño y un poquito de ironía, te queremos", concluye la carta firmad por "los agricultores de Huelva", manifiestan.