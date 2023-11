Espadas reacciona a la masiva protesta en Sevilla y la red le caza en su mentira

Los socialistas viven la máxima presión de los ciudadanos en las principales capitales andaluzas y, sobre todo, en la sede regional de Sevilla, para que Espadas escuche el grito de "traidor"

Las concentraciones frente a las sedes del PSOE en las capitales andaluzas de este pasado lunes, con miles de personas clamando en contra de la amnistía y de los planes del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para España, dan paso a un escenario complejo para los socialistas, que tratan de minimizar el rechazo de la ciudadanía.

Mirad cómo está la sede del PSOE en Jaén. ESTOY LLORANDO pic.twitter.com/680Sfx2gge — Mendi (@Meendii__) November 6, 2023

En el caso del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha podido ver como la calle San Vicente de Sevilla, donde se ubica la sede regional del partido, y las vías aledañas, se abarrotaron de miles personas al grito de "traidor". Así que, horas después de la caldeada concentración, Espadas lanza un mensaje a los militantes que demuestra lo alejado que está de la realidad o su intención de manipular tanto como desde Ferraz.

Sevilla. Sede del PSOE ésta tarde.🇪🇦🇪🇦🇪🇦 pic.twitter.com/g5PBUPvrn0 — Divino Impaciente (@DivinoImpa6739) November 6, 2023

El senador y líder del PSOE-A lanza un mensaje en la red 'X' para que no decaigan los ánimos dentro del partido ante la presión de la calle, pero parte de una premisa incierta: "A todos y todos los andaluces que, como yo, habéis sentido rabia e indignación al comprobar las consecuencias de tanto odio e infamias propagadas desde hace semanas por aquellos que no aceptan que los españoles no les dieran el poder el 23J...".

A todas y todos los andaluces que, como yo, habéis sentido rabia e indignación al comprobar las consecuencias de tanto odio e infamias propagados desde hace semanas por aquellos que no aceptan que los españoles no les dieran el poder el #23J: mañana, nosotros, los que de verdad… — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) November 6, 2023

Después de esta frase, cabe recordar que fue el PP de Alberto Núñez Feijóo el que ganó las elecciones y el PSOE llegará al poder por las cesiones que está dispuesto a hacer frente a los independentistas, pero no por ser la lista más votada. Pero nada de esto tiene en cuenta Espadas, que no es capaz de reconocer el malestar que existe en una sociedad que se está fracturando de manera peligrosa, aunque el ruido llegue desde la puerta de su sede. Sin embargo, los usuarios de la red le recuerdan la realidad a Espadas.

PSOE perdió las elecciones. Enterate. — Javier Garzon moll (@JavierMoll36049) November 7, 2023

Es bueno recordar que su partido pagó autobuses para montar una manifestación en las puertas de la @AndaluciaJunta el día de la primera investidura de Juanma Moreno — Dazahar (@dazahar1982) November 7, 2023

Andaluces que le dieron la Mayoría absoluta al Pp para limpiarse a un psoe corrupto. — Juanje Martín 🇪🇸 ▕⃝⃤ ⚯͛ (@juanjee9634) November 7, 2023

Espadas se 'tapa' los´oídos e igual pensó que por la calle sevillana de San Vicente pasaba anoche una procesión y por eso no cabía un alfiler. Pero lo cierto es que la sede regional estaba 'rodeada' y aunque no hubo incidentes, si hubo mucho enfado entre los miles de asistentes.