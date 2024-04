Espadas intenta tapar los abucheos a Sánchez y amenaza con denunciar a la Junta

El secretario general del PSOE andaluz lanza un 'misil' contra el Ejecutivo andaluz, el mismo día que el presidente del Gobierno sufre el rechazo de numerosos ciudadanos en Sevilla.

El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, quiere apretar las clavijas al Gobierno de Juanma Moreno y ha escogido un momento clave para tensar aún más la jornada, que ha estado marcada por el sonoro recibimiento a Pedro Sánchez en Sevilla, donde los gritos y abucheos de los ciudadanos le han interrumpido sus dos intervenciones públicas.

Espadas intenta ocultar el rechazo palpable en la sociedad andaluza hacia su jefe de filas y lanza la amenaza que lleva varias semanas anunciando ante los periodistas. El socialista ha asegurado este lunes que quiere "tirar de la manta" y ha confirmado que su partido tiene "preparado" el texto de la denuncia que tiene previsto interponer "en los próximos días" ante los tribunales en relación a la contratación de emergencia de la Junta en el ámbito de la Consejería de Salud en el contexto de la pandemia de Covid-19, al entender que con ella se pudo producir un "menoscabo de fondos públicos".

El líder de la oposición y portavoz del PSOE en el Senado, ha realizado estas declaraciones en una entrevista de la Cadena SER Andalucía, en las que ha insistido en reclamar "luz y taquígrafos" al Gobierno de Moreno sobre dichas contrataciones, por las que precisamente su partido ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, que será objeto de debate en el pleno del próximo jueves.

El PSOE andaluz judicializa la política

El PP-A ya ha anunciado que "va a vetar" la creación de esta comisión, según ha criticado Espadas, que ha aseverado que "no puede ser que haya casi 250 millones de euros del presupuesto público andaluz que han ido a la sanidad privada a dedo, sencillamente a criterio de los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", y ha sostenido que a los socialistas andaluces "no nos queda otra al final que irnos a los tribunales, porque parece que el señor Moreno Bonilla no está por la luz y taquígrafos en el Parlamento".

Sin embargo, este tipo de contrataciones estaban amparadas por la ley, debido al estado de alarma decretado por la pandemia y fueron utilizados por todas las administraciones (locales, autonómicas y el propio Gobierno central), entre ellas la Junta, para poder hacer frente de manera rápida a las necesidades que se iban produciendo.

Sin embargo, el dirigente socialista ha sostenido que el Gobierno andaluz se ha saltado la Ley de Contratos y "sobre eso hay que dar explicaciones", porque se trata de "un tema grave" que desde el PSOE-A va a "denunciar" como entiende que es su "obligación", para que "sean los tribunales quienes lo investiguen", según ha concluido.