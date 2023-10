Espadas acata las órdenes de Ferraz ante la mirada atenta de Moreno

El único socialista que ha tomado la palabra en el Senado ha sido el secretario del PSOE-A, que ha tirado de cinismo para tapar la exigencia de la amnistía del presidente catalán a Sánchez.

La Comisión General de Comunidades Autónomas convocada en el Senado por el PP, para mostrar su oposición a la amnistía que exigen los partidos independentistas, ha contado como única voz socialista con el secretario general de la federación andaluza, Juan Espadas, que ha 'cumplido' con las directrices de Ferraz sin saltarse el guión.

La 'orden' era no pronunciar la palabra "amnistía" y por la boca de Espadas no salió el término 'tabú'. Así que el líder del PSOE-A y senador trató de darle la vuelta al asunto y desde el atril acusó a los populares de lanzar un "ataque preventivo" con este debate en el Senado, para dividir a los españoles. A Espadas no le importa ni quedar en evidencia ni que se cometa un agravio sobre la tierra a la que representa.

Para el PP, el fondo de la cuestión no es la igualdad entre territorios, ni la Constitución, ni que se rompa España; sino evitar que haya un Gobierno progresista que frene a la extrema derecha y que consolide las reformas sociales.



Las y los socialistas sí hemos entendido el… pic.twitter.com/l2Qrry3cKQ — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) October 19, 2023

El andaluz se ha colocado como el saco de boxeo en la jornada y ha tenido que defender las críticas por la ausencia de los miembros de su partido y del Gobierno en la comisión, algo que ha justificado en que el PP utiliza su mayoría absoluta en la Cámara Alta para desvirtuar a la Comisión de Comunidades Autónomas. "Y encima quieren que colaboremos. No, no va a ser así", ha defendido delante del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que era el único barón popular en el Senado durante la intervención de Espadas.

Moreno asiste sorprendido a la intervención de Espadas

El presidente de la Junta y del PP-A, ha protagonizado una de las imágenes de la jornada: solo en la bancada escuchando atento a lo que decía el senador Espadas. Y tras salir de la Cámara, la sorpresa de Moreno ha sido total tras escuchar como Espadas habla de que el PSOE "es la garantía de la unidad de España y del constitucionalismo": "Los hechos van marcando, no son las palabras", añade.

Antes, el líder del PP-A había intervenido en el Senado y había dejado claro que utilizarán todos los recursos legales a su alcance para impedir los planes de Sánchez en sus negociaciones para ser investido presidente del Gobierno, así como la desigualdad entre los territorios.

La amnistía es un retroceso en la igualdad entre españoles. Sería dar la razón a los que niegan que nuestro país es un Estado democrático.



Y todo, por el interés de una persona en seguir en la Moncloa.



No se puede pactar la Presidencia con los que quieren debilitar España. pic.twitter.com/rF7Qp2nuF8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 19, 2023

Ante el silencio del senador Espadas, Moreno ha dado por válidas las palabras del presidente catalán, Pere Aragonès, "que ha sido honesto y ha dicho realmente lo que están acordando y por dónde va el camino". "Y él ha dicho textualmente que la amnistía ya está hecha y que el siguiente paso es el referéndum y el siguiente la independencia", ha sentenciado Moreno.