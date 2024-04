El consejero andaluz desmonta al PSOE y lo acorrala con su corrupción y traición

Antonio Sanz defiende la legalidad de los contratos de emergencia que quiere denunciar Espadas y le reprocha la corrupción de los ERE, del caso Koldo y las cesiones a los independentistas.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha arremetido contra el PSOE andaluz de Juan Espadas, que amenazó este lunes con denunciar ante los tribunales al Gobierno de Juanma Moreno por los contratos de emergencia efectuados durante la pandemia de Covid.

Sanz ha pedido al PSOE-A que sea "más prudente" y no pretenda dar "lecciones", porque los contratos de emergencia que hizo la Junta fueron "legales", con lo que no hay ninguna "trama ni escándalo" en este asunto. El consejero andaluz 'apaga' la maniobra de los socialistas de ensuciar la gestión del PP en la Junta y les pone delante del 'espejo': "Lo que no puede pretender el PSOE es extender todo lo que se está viendo del 'caso Koldo' a una situación de prolongación de contratos de emergencia que está prevista en la Ley de contratos del sector público, que permite que mientras que se licitan nuevos contratos y se resuelven, se puedan prorrogar contratos de emergencia".

En declaraciones a Canal Sur TV, el responsable de la Junta ha insistido en que, en esta comunidad, "todo se ha hecho con transparencia, y todos los contratos están publicados y se han hecho cumpliendo escrupulosamente la Ley de contratos del sector público". "Aquí no hay trama ni hay escándalo", según ha sentenciado Antonio Sanz, quien ha criticado que el PSOE-A "de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia", pretenda dar "lecciones".

Sanz acusa a Espadas de "traicionar" a Andalucía

Para Sanz, los socialistas deberían ser un poquito "más prudentes" y ha señalado que Andalucía puede estar tranquila de que durante la pandemia, "todo se hizo, desde luego muy difícil, pero todo se hizo en el marco de la ley". En su réplica, el consejero ha señalado que debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que tiene que dar "explicaciones de cómo, cuando estaba muriendo la gente por el Covid, había entornos políticos que se beneficiaban de contratos para enriquecerse".

Pero este no ha sido el único rifirrafe entre la Junta y el líder socialista, porque el consejero arremetió este lunes duramente desde el Senado contra de Juan Espadas, portavoz del PSOE en la Cámara, al que acusó de "traicionar" a Andalucía, por no oponerse a la financiación singular que reclama Cataluña o al referéndum que anuncian los independentistas.